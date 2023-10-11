新冠、流感同時升溫 學者曝：恐同時感染、長者需注意

衛福部疾管署表示，新冠肺炎近期反轉升溫，預計年底會達到高峰。同時，流感重症患者近期也有增加，上周新增個案就有34例。公衛學者指出，對長者、具慢性病史的民眾，流感病毒與新冠肺炎一樣危險，恐會導致重症，且兩者同時感染、先後感染均有可能，建議民眾接種疫苗。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，目前流行的新冠亞變種病毒艾瑞斯、EG.5、BA.2.86等，免疫逃脫雖較過去強，對一般民眾而言，導致重症機率不高，但容易引起脆弱族群如高齡長者、具慢性病史等族群，因其他疾病而住院甚至過世。

他指出，這是新冠肺炎帶來的負面影響，3年來因防疫措施嚴謹，民眾體內缺乏流感抗體，現冬季到來，預期流感病毒疫情升溫，流感重症包括肺炎、住院等都會增加；其他諸如呼吸道融合（RSV）等呼吸道病毒，下半年仍會持續流行，「後疫情時代傳染病反撲，至少要一年才能適應。」

衛福部疾管署今指出，新冠肺炎、流感均在升溫。對此，陳秀熙表示，對脆弱族群而言，感染流感與新冠「一樣危險」，新冠肺炎會因發炎機轉帶來共病，使疾病惡化；流感則因抗體缺乏導致免疫負債，加上過去防疫期間，未必所有脆弱族群均有接種流感疫苗，容易演變為重症。

民眾好奇，得了新冠，還會得流感嗎？陳秀熙表示，新冠病毒與流感病毒侵襲的細胞部位不同，故理論上「同時得、先後得都有可能。」但從國外資料來看，同時感染新冠、流感的比例不高，不過先得新冠再得流感則較常看見，且可能在相近時間內發生，強烈建議民眾接種流感疫苗自保。