外套準備好！未來一周2地有雨 北部「周末再降溫」

中央氣象署表示，未來一周天氣仍受東北季風影響，主要是水氣增減變化，北部、東半部要留意局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部及南部山區有雷陣雨機率。溫度方面已逐漸轉涼，各地低溫約22至24度，周日東北季風增強，北部會再略降1度，中南部日夜溫差大。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天與今天天氣狀況類似，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部及南部山區要留意雷陣雨。周五、周六東北季風減弱，水氣減少，各地為多雲到晴，東半部、基隆北海岸有零星雨，午後一樣是中部及南部山區有雷陣雨。

黃恩鴻指出，周日東北增強，水氣再增多，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區留意雷陣雨。下周一、周二水氣減少，各地回到多雲到晴，東半部、基隆北海岸有零星短暫雨。周三東北季風再減弱，水氣減少，各地為多雲到晴，剩東半部有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，未來一周變化小，明天各地低溫約22至24度，白天高溫北部及東北部約26至27度，其他地區約30度。周日東北季風增強，北部會略降1度為21至22度，高溫為26、27度，南部高溫則為30、31度，日夜溫差大。

另外，他也說，雖布拉萬颱風未直接影響台灣，但周五到周日受布拉萬間接影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海要留意長浪。未來一周沒有熱帶系統影響，但往年平均10月有3.5個颱風生成，11月有2.2個，12月有1個，後續還是有颱風生成機會，只是不一定會影響台灣。