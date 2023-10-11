快訊

偶像是郭台銘…腦死童家屬盼能見一面 郭昨晚派「他」探視

外套準備好！未來一周2地有雨 北部「周末再降溫」

幫朱國榮偷渡到菲國！超跑業者「友情協助」過程曝 攜遊艇船員自首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

28歲男車禍頭皮掀開、面目全非 歷經重大手術救回一命

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
黃先生感謝彰基醫護的照顧，挽救他一命。圖／彰基提供
黃先生感謝彰基醫護的照顧，挽救他一命。圖／彰基提供

彰化28歲黃姓男子今年農曆過年發生嚴重車禍，送醫當下臉部變形、頭皮撕裂傷、意識模糊，從二林基督教醫院送往彰化基督教醫院搶救，經過多次重大手術，包括顱內壓監測器的植入、剖腹探查、骨折固定和皮瓣修復，住院長達1個月終於拔管出院，黃男對醫護人員相當感激，黃男父母今也感謝醫院救回兒子一命。

今年農曆春節最後一天的凌晨12點，黃男駕駛車輛與其他車輛劇烈碰撞，擋風玻璃全碎，救護人員到場協助脫困，但當時黃男已經意識混亂，頭皮掀開、眼皮也裂開血肉模糊、面目全非，身體多處大片瘀青，腿、胸、腹部也腫脹變形，從二基轉院到彰基，昏迷指數下降且有休克狀態。

當時彰基急診主治醫師黃勉書指揮團隊進行插管保護呼吸道，外傷主治醫師李東炎診視後發現腹內出血變多，下令進行搶救手術，醫療團隊隨即展開馬拉松式的搶救。

李東炎說，黃男當下傷勢嚴重，包括嚴重的顱內出血、顏面變形、多處肋骨骨折伴隨肺出血、腸動脈出血伴隨腹腔內出血、橫紋肌溶解以及多處肢體骨折。

患者接受了多次重大手術，由神經外科、胸腔外科、整形外科以及骨科部共同照護，在長達一個月的住院治療後，最終能夠順利拔管出院，並繼續進行復健。

黃男康復後寫信感謝讚美醫療團隊的專業照護，醫院舉辦重生聚會，為他舉行切蛋糕儀式，黃先生說，「如果不是醫院幫忙我是回不來的」，因為腳當下可能要截肢、頭皮要去掉，頭顱裡面的大腦也有受傷，現在能看起來像個正常人，還能上班，真的很不容易。

黃母表示，兒子因車禍事故，由二基轉入彰基總院15天經歷生死關頭，黃爸爸每日每夜在加護病房外守候，以淚洗面，如今康復相當感動。

彰基為黃先生（右五）的康復感到非常欣慰，舉行切蛋糕儀式，祝福他未來一切順利。圖／彰基提供
彰基為黃先生（右五）的康復感到非常欣慰，舉行切蛋糕儀式，祝福他未來一切順利。圖／彰基提供

手術 骨折 團隊

延伸閱讀

未幫柴犬繫犬繩…牠暴衝狂追害騎士骨折 高雄飼主下場曝光

自己在家做SPA！5款頭皮用按摩工具推薦，網路超紅刮痧板、好評不斷按摩刷⋯

頭髮變少＝視覺變老！男人狂掉髮超煩惱　醫師曝光每天做一件事，找回頭髮超有感

骨折吃什麼加速骨頭修復？除了補鈣、蛋白質⋯別忽略「它」！還有3大飲食禁忌別碰

相關新聞

外套準備好！未來一周2地有雨 北部「周末再降溫」

中央氣象署表示，未來一周天氣仍受東北季風影響，主要是水氣增減變化，北部、東半部要留意局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後...

超髒卻常漏掉！美女醫籲洗澡勿忘「這3處」：易感染超級細菌

洗澡是眾人的日常慣例，但其中卻藏有不少「眉角」。據外媒報導，一名國外女醫生近期發布影片，直指多數人洗澡時，經常遺忘三個容易藏汙納垢的地方，並示警這些地方其實容易被超級細菌「MRSA」感染。...

國慶疏運狀況佳！台鐵加開直達車將續推至元旦連假

中秋連假收假日高鐵台中站自由座人潮塞爆，因應國慶連假人潮，台鐵推出12班中部至北部直達車，台鐵局表示，此次直達車平均使用...

28歲男車禍頭皮掀開、面目全非 歷經重大手術救回一命

彰化28歲黃姓男子今年農曆過年發生嚴重車禍，送醫當下臉部變形、頭皮撕裂傷、意識模糊，從二林基督教醫院送往彰化基督教醫院搶...

地牛翻身雙北有感搖晃！18:36花蓮規模5.8地震 最大震度5級

中央氣象署表示，今天18點36分花蓮縣富里鄉發生芮氏規模5.8地震，最大震度5級，震央位於北緯 23.25度，東經 12...

憂鬱症女病友社區復健「格格不入」 精神醫提一建議

一位女性憂鬱症患者發文表示，自己在醫師建議下至社區精障者復健據點參加活動，但該復健據點會員多為思覺失調患者，自己較難與他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。