28歲男車禍頭皮掀開、面目全非 歷經重大手術救回一命

彰化28歲黃姓男子今年農曆過年發生嚴重車禍，送醫當下臉部變形、頭皮撕裂傷、意識模糊，從二林基督教醫院送往彰化基督教醫院搶救，經過多次重大手術，包括顱內壓監測器的植入、剖腹探查、骨折固定和皮瓣修復，住院長達1個月終於拔管出院，黃男對醫護人員相當感激，黃男父母今也感謝醫院救回兒子一命。

今年農曆春節最後一天的凌晨12點，黃男駕駛車輛與其他車輛劇烈碰撞，擋風玻璃全碎，救護人員到場協助脫困，但當時黃男已經意識混亂，頭皮掀開、眼皮也裂開血肉模糊、面目全非，身體多處大片瘀青，腿、胸、腹部也腫脹變形，從二基轉院到彰基，昏迷指數下降且有休克狀態。

當時彰基急診主治醫師黃勉書指揮團隊進行插管保護呼吸道，外傷主治醫師李東炎診視後發現腹內出血變多，下令進行搶救手術，醫療團隊隨即展開馬拉松式的搶救。

李東炎說，黃男當下傷勢嚴重，包括嚴重的顱內出血、顏面變形、多處肋骨骨折伴隨肺出血、腸動脈出血伴隨腹腔內出血、橫紋肌溶解以及多處肢體骨折。

患者接受了多次重大手術，由神經外科、胸腔外科、整形外科以及骨科部共同照護，在長達一個月的住院治療後，最終能夠順利拔管出院，並繼續進行復健。

黃男康復後寫信感謝讚美醫療團隊的專業照護，醫院舉辦重生聚會，為他舉行切蛋糕儀式，黃先生說，「如果不是醫院幫忙我是回不來的」，因為腳當下可能要截肢、頭皮要去掉，頭顱裡面的大腦也有受傷，現在能看起來像個正常人，還能上班，真的很不容易。