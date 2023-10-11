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國慶疏運狀況佳！台鐵加開直達車將續推至元旦連假

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵規劃元旦連假比照國慶持續加開直達車。本報資料照片
台鐵規劃元旦連假比照國慶持續加開直達車。本報資料照片

中秋連假收假日高鐵台中站自由座人潮塞爆，因應國慶連假人潮，台鐵推出12班中部至北部直達車，台鐵局表示，此次直達車平均使用率約55%，其中，北中座位使用率則高達65%，由於宣布時間較晚，加上與中秋僅相隔一周分散車流，否則運量應會更高，將在元旦連假續推出直達加班車，甚至可望從北中路線延伸至南北路線。

為避免高鐵台中站自由座人潮重演，台鐵局於國慶連假末2天推出中部到北部12班直達車加班車，北上部分，開行全車自由座班次，包括彰化至七堵及彰化至南港共6列次，其中台中站至台北站行車時間僅2小時，票價分別為復興號241元、自強號375元，行車時間雖為高鐵2倍，但價格約高鐵一半。

台鐵局表示，10月9日開行直達車平均售票率為64%，10月10日收假日3班直達車搭載率約在40%至55%不等，整體國慶連假加開直達車利用率平均約55%，其中北中使用率較高，達65%。

台鐵局指出，搭乘加開直達車旅客多是事先預訂車票，以往幾乎班班客滿，由於這次國慶與中秋連假僅隔一周，加上推出加班車時間較晚，因此未客滿，但預期下一個元旦連假需求會增加，規劃比照推出直達車加班車，細節仍需研議。至於未來所有連假是否都比照辦理，則要視元旦連假成效而定。

台鐵局也說，此次國慶連假因單日開行3趟直達加班車，平均每趟乘坐率不高，元旦連假可能改加開單日2趟或1趟。另外，現在平日每天都有8趟次的北高直達車，台北、台南站等乘坐率都很高，元旦連假也不排除將加班直達車延伸至高雄，不局限於北中路線，細節仍要視編組決定。

元旦連假 加班 台鐵

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