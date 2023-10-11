擋不住？政院擬開放旅宿業聘移工 學者點缺工關鍵：大家住不起

疫後觀光業復甦，業者也趁勢大喊缺工，要求開放引進移工。勞動部雖於五月推動試辦為期一年的「疫後改善缺工擴大就業方案」，但媒合成效不盡理想，方案迄今試辦不過半年，近日就傳出行政院擬開放旅宿業引進移工，本周將召集勞動部、交通部研議，盼11月上路。不過，勞團、學者皆持反對意見，點出召募不到人的癥結點在「低薪」，且開放旅宿業聘僱移工，將打破移工政策基調，大開後門。

有關旅宿業房務人員專案媒合成效，據勞動部統計，截至九月底，觀光署計提供265家、1474個全時工作職缺，符合專案職缺薪資條件245家、1121個職缺。勞動部已推介求職者5056人，推介率451%，協助業者僱用400人。未能媒合成功的原因，雇主端認為應徵者「體能、健康條件不符，占15.56%，求職端則有34.76%表示還在「等候面試通知」。

對於政院擬放行旅宿業聘移工，台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，當年開放製造業、社福類移工，前者是考量產業國際競爭力、擔心廠商出走，後者為長照體系發展尚不健全，照顧責任多由家庭肩負，因此以社會福利概念引進。

反觀旅宿業，辛炳隆說，旅宿業是內需服務業，沒有國際競爭壓力，只要薪資條件提升就能供需平衡，若貿然開放聘僱移工，原本的移工政策基調就會被打破，往後各行各業是不是都比照辦理？台灣勞工陣線秘書長孫友聯也說，現在只是旅宿業者講話比較大聲，接下來可能各個服務業都喊缺工，行政院勢必承受四面八方的壓力，難道要全部都開放？

辛炳隆表示，疫情爆發前，旅宿業並沒有人力短缺問題，這兩、三年不至於大幅改變勞動市場人力結構，原本從事旅宿業的人之所以不願回流、新血不想投入，關鍵就在於待遇。就算業者宣稱已提高房務員待遇，但缺工的各行各業都在加薪搶人，房務員本來就薪水低，加薪了還是沒有競爭優勢，且現在缺人，房務員工作量大增，更沒人願意做，業者該做的事是繼續提升薪資。

他說，好不容易看到低薪服務業因缺工提高薪資條件，此時開放引進移工，等於打回原形。辛炳隆還提及，政府政策立場搖擺，導致旅宿業者只要坐等開放移工，就不用提高待遇，而缺工本來就是雇主可操弄的議題，只要壓低待遇、不錄取應徵者，就能帶來缺工假象，政府應先檢討媒合方案成效差的原因。

孫友聯也質疑，大家都住不起的台灣旅宿，卻想維持低薪模式，找不到本國勞工就要求開放廉價勞動力，「缺工的真實性是否存在？」政府不去檢討移工政策的適當性，反而變本加厲開放更多產業引進移工，以低薪剝削移工，假設開放，勞陣將致力推動就業平等法案，訴求本外勞同工同酬。

對此，勞動部次長陳明仁坦承，疫後擴大就業方案成效目前看來確實不盡理想，勞動部正在了解、檢討。至於會不會開放旅宿業聘移工，必須由中央目的事業主管機關交通部做相關因應跟準備，按照程序提案到跨國勞動力政策協商諮詢小組進行討論。