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天氣轉涼…腸病毒還在燒！疾管署公布急診、就診人數

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明今年腸病毒疫情。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明今年腸病毒疫情。記者李青縈／攝影

時序已入秋但腸病毒疫情仍在升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內腸病毒疫情仍處於流行期，目前社區腸病毒以克沙奇A型為主；提醒家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

依據疾管署監測資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診計12643人次，較前一周（12463人次）略升1.4%，仍高於流行閾值（11000人次）。實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

李佳琳說，今年累計維持10例重症（含1例死亡），分別為4例克沙奇A4型、3例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

疾管署提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.寶特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，即8瓶1,250 c.c.寶特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐。

腸病毒 疫情 患者

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