流感持續蔓延…就診人次逾11萬 4個月男嬰不能打疫苗變重症

流感疫情上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，目前流感仍在流行期，但上周門急診類流感就診人次達11萬210人次，與前一周相當，可能受連續假期部分門診休診影響，尚須觀察後續疫情變化。

另外，上周新增11例流感重症死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青說，11例個案年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於8月3日至9月30日，其中9例具慢性病史，7例未接種當季流感疫苗，平均發病到死亡約九天，主要是因為併發肺炎或是細菌感染所致。

林詠青說，上周新增34例流感併發重症 （18例A型H1N1、14例A型H3N2、1例A未分型、1例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於9月19日至10月8日，其中27例具慢性病史，33例未接種當季流感疫苗。

林詠青說，重症中最年輕個案為北部4個月男嬰，尚不符合流感疫苗最小接種年齡，九月下旬因為發燒、咳嗽、流鼻到診所就醫。症狀出現兩天後男嬰又因為發燒持續及食慾變差、活動力下降就醫，並做流感快篩呈陽性；加上出現脫水、肺炎等狀況，因而入住兒童加護病房治療，使用抗生素、公費藥劑，兩天後症狀改善轉一般病房。

林詠青提醒，針對還沒有達到最低接種年齡的小朋友，照顧者跟家屬盡量可以接種流感疫苗來保護小朋友，孕婦也可以接種，體內胎兒也可以得到保護。自公費流感疫苗10月2日開打後，截至10日累積接種123萬2957人次。

李佳琳指出，上呼吸道感染群聚通報仍以校園通報為多，檢出以流感病毒為主；近四 周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。