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加熱菸入侵校園！綠委質疑年初就有流竄問題 呼籲財政部擴大查緝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委高嘉瑜11日質疑，財政部、經濟部等部會並未遵照審計部的檢討報告改進政策。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜11日質疑，財政部、經濟部等部會並未遵照審計部的檢討報告改進政策。本報資料照片

「加熱菸查緝不足，導致在校園氾濫，財政部應擴大查緝！」民進黨立委高嘉瑜11日質疑，審計部報告指出很多政府缺失，但行政部門都沒有依此改善，呼籲財政部擴大查緝加熱菸，減免保健食品與汽車關稅；國民黨立委費鴻泰則質疑，潛艦國造預算都寫機密，立法院難以查核。

應儘速查加熱菸

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏與財政部長莊翠雲就「特別預算常態化破壞財政紀律如何改善」進行專題報告並備質詢。高嘉瑜質詢時就問莊翠雲，為何加熱菸已經規定要專案評估後才能進口，如今市面上仍有大量私菸的加熱菸流竄？財政部至今仍以查緝紙菸為主，應擴大抽查加熱菸。

莊翠雲回應說，會加強查緝，但高嘉瑜質疑，年初就已經有加熱菸在市面上流竄的問題，審計部都有提出糾正，為何要獨厚加熱菸，只查紙菸？莊翠雲表示，並沒有獨厚加熱菸，未來會放到查緝方案儘速處理。

關稅減免不要互推

高嘉瑜也質疑，我國人行道的普及率到底多少，營建署說我國從2017年到2022年人行道普及率從38%提升到44%，但審計部報告卻說僅有34%，為何數據對不上？陳瑞敏回覆說，審計報告行政部門都有看過，而審計部調查量能有限，可能有沒有看到的地方，未來會改善。

高嘉瑜也說，她長期追蹤保健食品與汽車關稅過高的問題，審計部過去檢討報告都有指出這些缺失，但目前財政部與經濟部都互相推託、不願改善。莊翠雲回應說，之前有跟經濟部徵詢關稅意見，經濟部希望維持現狀，但高嘉瑜反問，她問經濟部時，經濟部說財政部有最終決定權，盼各方都不要再推託。

難查潛艦機密預算

國民黨立委費鴻泰則質疑，潛艦國造8年花了490億預算，未來還要建造6到8艘新潛艦，但海鯤號並沒有真正下水，此時是否適合編列相關特別預算？朱澤民則回應說他無法判斷，主計總處意見是根據預算編列狀況，詳細還是要國防部送案，但費鴻泰說，現在查潛艦國造預算就被打成「洩密」，立法院難以查核。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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高嘉瑜 潛艦 莊翠雲

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