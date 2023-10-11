憂鬱症女遭病友性騷 衛福部：精障會所評鑑有待討論

一位女性網友匿名發文表示，自己罹患憂鬱症，在醫師建議下至某精障者會所，希望藉由與人互動改善病況。實際參與活動後，會所心理師態度也從剛開始的關心轉趨冷漠，甚至疑似違反保密原則，對他人透露自己的人生安排。此外，更遭遇被其他精障者性騷擾的情況，因上述經驗，導致自己不想再去會所。衛福部社家署則表示，會所模式還在起步階段，待穩定後將與縣市政府討論評鑑機制。

精障會所是源自美國的精障者社區支持模式，作為銜接醫院與社區的精障資源，會員可依自身意願決定前往時間；會所活動包括日常庶務、煮食等，協助精障者銜接社區、回歸工作，部分會所也有會員主動向外參與倡議活動。

該名女網友7日在網路論壇Dcard發文表示，自己罹患憂鬱症後，在醫師建議下加入精障會所，起初心理師會關心自身狀況，但後來轉趨冷漠，打過招呼後就去處理其他事務；跟心理師會談時聊到自身生活安排，竟被心理師洩密，導致整個會所成員都已知悉，對自己很不尊重。

另外，女網友表示，自己曾在會所遭遇性騷擾，被同為精障者的會員言語騷擾，會所工作人員雖有聽到，但只要自己別計較，對方只是開玩笑，質疑工作人員濫用精障者身份，根本是變相歧視精障者。此外，會所工作人員在會議中批評不在場會員外貌等，甚至「笑成一團」，雖與她個人無關，但讓人感到相當不適。

精障者會所現由「精神障礙者協作模式服務據點計畫」管理，由行政院「強化社會安全網計畫」經費執行，至114年共將建置49處據點，曾被批評據點過少，如今會所管理問題又浮上檯面。

衛福部社家署副署長張美美表示，精障協作模式（會所）是縣市政府委託民間非政府組織經營，任職的心理師多為委託單位外聘人員，民眾至精障會所活動時遇到性騷或洩漏面談資訊等情況，可先與會所主管反應，或向執行的機構方主管提出申訴。若不放心向機構方反應，或有其他疑慮等，則可依「性騷擾防治法」向縣市主管機關社會局提出申訴。

至於精障協作模式是否有相關考評機制？張美美說，協作模式是由縣市政府主責，社家署要求地方社會局定期進行督導；一般來說機構評鑑是二、三年進行一次，精障協作模式開始至今不到2年時間，地方政府、民間機構還在累積經驗，尚未建立評鑑機制，待未來協作模式穩定運行後，會再與地方政府討論是否訂定評鑑機制。