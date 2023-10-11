社群平台充斥醫療詐騙廣告 警政衛生竟無法管

Facebook、Line上，充斥著宣稱醫療效能的廣告卻無法可管。北市議員王欣儀指該類廣告除涉及詐欺、食品廣告不實、誤解或聲稱有療效，早已觸法，各部會局處工作不盡責，批「尸位素餐不幹活」讓台灣成犯罪天堂。警方說，網頁宣稱療效屬衛生局主政，如涉詐騙將移由警局偵辦；衛生局說，3月曾發文中央建請處理一頁式廣告亂象。

王欣儀指出，宣稱有醫療效果的網路廣告，涉及詐欺與食品廣告不實，可能是一頁式廣告詐騙，甚至違反「食藥法」，明明違規事實俱在，警察局和衛生局卻任由不法分子猖狂，警政署、NCC和數發部在「防詐」工作根本不夠盡責，而衛生單位還拿18年前的機關函釋出來搪塞，太推諉卸責。

根據2005年3月31日食藥署函釋，「國外廠商於國外設架網站，其廣告內容違反國內法令規定時，因其管轄權不在國內，無法約束或制止該行為」，王欣儀說，業者在國外架設網站，於國內刊登廣告，違反國內法令卻沒事，根本不會被抓，難道政府是鼓勵大家採此做法嗎？

王欣儀表示，無論是藥物、食品，透過LINE、FB等方式宣傳療效的廣告，民眾誤信恐影響身體健康甚鉅，衛生局應行文衛福部建議，法令過時應與時俱進修訂法令，尤其18年前的機關函釋見解是否正確，應要再受檢驗，而不是成為犯罪者的保護傘或是機關推諉卸責的理由。

北市警局回應，如民眾在網路上遭到詐欺，警方會遇案偵辦，由於刑事法令沒有「誇大食品療效或產品效果」等相關規範，是否涉及詐欺尚有疑義，而網頁宣稱療效屬於衛生局主政，如涉嫌詐騙會再移由警局偵辦。

北市衛生局食品藥物管理科表示，一頁式廣告案件分2種類型，若構成詐騙，民眾應循報案程序並由警政單位處理，若涉及誇張不實、醫療效能等違反食安法，衛生局接獲檢舉或監錄就會受理，並依食安法裁處。

食藥科進一步說明，如果刊登者在國內將依法開罰，每年均會在衛生局官網公告查處違規案件，去年查緝違規廣告共開罰528件；若循線追查發現是境外網站，相關訊息將刊在食藥署「食藥膨風廣告專區」。