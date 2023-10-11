登革熱本土病例數「超過2014整年紀錄」新增5例長者死亡

登革熱新增病例數減少，疫情傳播風險仍高。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增2527例登革熱本土病例，近7日新增本土病例數較前7日下降，可能因連續假期部分門診休診影響，評估傳播風險仍高，須持續觀察。另新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病。

疾管署表示，今年截至10月10日累計1萬5561例本土病例，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，亦突破2014年全年累計15469例本土病例。

依據疾管署統計，國內上周新增2,527例登革熱本土病例，個案居住地台南市（2,248例）、高雄市（168例）、雲林縣（50例）、嘉義縣（21例）、屏東縣（15例）、新北市（7例）、桃園市及彰化縣（各4例）、台北市及嘉義市（各3例）、台中市（2例）、新竹市及南投縣（各1例）；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,339例男性、1,188例女性，發病日介於9月4日至10月10日，另新增本土重症病例19例及死亡病例5例。

防疫醫師林詠青表示，新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病，因為感染登革熱出現休克、嚴重出血症狀，在發病後4至18日內因病情惡化不幸過世。

另外，本周亦新增19例重症，林詠青說，其中有一個為年僅17歲女性，原先沒有其他病史，9月下旬因為發燒、容易頭暈，後來出現噁心、嘔吐，甚至吃東西就想吐，因此去醫院做NS1快篩確認感染登革熱。該個案後續因肝臟發炎、登革熱併發肝臟發炎重症，因此在病房治療，治療過程中恢復良好，住院第六天順利康復出院。他提醒，如果持續腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等狀況也有可能是登革熱，特別是登革熱流行地區的民眾應該要注意徵兆。

李佳琳說，今年截至10月10日累計1萬5561例本土病例；個案分布於台南市1萬4017例、高雄市711例、雲林縣499例、屏東縣94例、嘉義縣75例、新北市39例、桃園市28例、台中市25例、台北市21例、新竹市14例、嘉義市10例、南投縣10例、彰化縣9例、新竹縣6例、苗栗縣2例、基隆市1例。全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，亦突破2014年全年累計15469例本土病例。

今年累計本土重症病例86例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為台南市69例、雲林縣14例、高雄市2例、屏東縣1例，另累計死亡病例25例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。