國慶連假文青好忙！在百年古蹟、鐵道及田邊遇見創新書市 讓閱讀融入生活

由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，在國慶連假期間，分別在高雄、台中與宜蘭接力辦理，有客家古蹟美濃邱添貴派下伙房、由舊鐵路軌道改造的台中綠空鐵道，甚至直接在宜蘭農村田邊「封街看書」，讓閱讀走出書店與不同的客群相遇，而實際造訪台中創新書市的資深編輯人黃威融也對此次活動感到驚艷，並笑稱「這個國慶連假，台灣的文青好忙！」。

國慶連假雖有颱風擾台，但仍不減喜愛閱讀民眾參與創新書市的興致。在雙十連假的前兩日，於台中綠空鐵道舉辦的「綠空．紙本市」，結合鐵道既有的人文與歷史紋理、城市空間綠廊帶的步行漫遊，以及多樣特色品牌攤店及現場展演活動，不僅讓擔任書市顧問的黃威融大讚，陪同前往的作家妻子洪愛珠也說道：「台中的市集總是特別好玩，佈置用心，氣氛自由自在」。一位趁連假回台中的民眾也提到，「很喜歡書市把台中各地文化都聚集起來，讓城鄉的距離拉得更近，每個地區都能有被看到的機會」。

台中「綠空．紙本市」創意書市集，10月7-8在台中綠空鐵道，集結多家書店、藝文業者參與。 圖／綠空．紙本市籌備委員會提供

來自日本東京的「彩虹繪本屋 (Nijino Picturebook Store) 」在現場展售繪本等。 圖／500輯提供

主辦單位代表蔡承允表示，「紙本市」是以實體書店和閱讀空間為首的市集，擴及各式與閱讀和紙質使用的特色品牌與店家，除有山城豐原的「風起人文主題空間」，海線的「街仔尾冊店」、「清水散步」、「野人讀冊店」，還有超過百年歷史的台中最早書店「瑞成書局」、近期於舊市區新開設的「潮返書店」等，更特別邀請來自日本東京的「彩虹繪本屋 (Nijino Picturebook Store) 」，展售繪本並帶來音樂與偶戲表演，另有來自日本的印刷品牌「RETRO印刷JAM」，以絹版印刷，讓民眾現場體驗絹印。

此外，由三餘書店與柚仔林合和學堂書店合作的高雄「讀冊雄hó踅等你來＋1」美濃場，則在客家古蹟美濃邱添貴派下伙房辦理，透過書店、藝文攤位以及大提琴、八音團與展覽活動，讓參與者度過充實的一天。

「讀冊雄hó踅等你來＋1」美濃場現場有大提琴、客家八音團演出及走讀等活動。 圖／柚仔林合和學堂書店提供

高雄「讀冊雄hó踅等你來＋1」美濃場，10月7日在美濃邱添貴派下伙房，邀請約20家書店、藝文攤位參與。 圖／文化部提供

柚仔林合和學堂書店主理人邱適珩表示，他來自美濃的菸農家庭，由於種植菸葉需要大量人力，一兩個人不可能採完，通常會互相幫忙，這次你們到我們家來採收菸葉，下次就換我們家過去幫你們，這就叫「交工」。「讀冊雄hó踅等你來＋1」系列活動，就像是高雄書店的「交工」，從8月底的鳳山場、10月初的美濃場，接著還有10月底的岡山場、12月的旗山場與美濃黃蝶翠谷場，在不一樣的場域，接觸形形色色的人群，認真地說著關於每一家書店的故事。

宜蘭場「書蟲與米蟲聯合市集」則在員山鄉深溝村深蓁路田邊申請封路辦理，被稱作「神秘的田邊市集」，現場有YOYO台兒童天王香蕉哥哥演出、壯三新涼樂團歌仔戲、殼殼故事屋繪本彩繪活動、楊雨樵民間譚說書等豐富活動。

「書蟲與米蟲聯合市集」YOYO台兒童天王香蕉哥哥演出讓現場大小朋友都興奮不已。 圖／文化部提供

「書蟲與米蟲聯合市集」雖然遇到下雨，人潮卻依然絡繹不絕。 圖／500輯提供

「書蟲與米蟲聯合市集」殼殼故事屋繪本彩繪活動，帶領小朋友用顏料彩繪出一片蘭陽平原，在田地裡遊戲翻滾。 圖／小間書菜提供

主辦單位小間書菜主理人彭顯惠表示，印象最深刻的是有三位青年，在網路上看到轉發的活動宣傳後，臨時高鐵轉客運，一路從高雄衝來宜蘭；另外也有來自馬來西亞的民眾，表示由於很喜愛閱讀與書店發展的主題，因此趁著來台灣旅遊，臨時變更行程前來參加。不同於其他創新書市的場次，現場有不少外地客，顯示在串連宣傳上發揮效果，不少參與者都笑說，「颳風下雨又在田中間的市集，有這麼多人真的很神奇」。

文化部表示，創新書市繼續接力登場，10月14~15日金門蓊蓊書店的「蓊蓊之森─小島書日市集」，邀集地方飲食品牌、工藝手作及友善環境工作者設攤；10月21~22日則在台南市西竹圍之丘文創園區舉辦「讀圖世代創新書市」及「南漫漫畫節」，除了集合漫畫、圖像、書店、工藝手作的藝文市集外，還有2021年金漫大獎得主小島的《獅子藏匿的書屋》原作展、慢工出版社出版品暨原作展、金漫獎漫畫家講座、30位漫畫家現場簽繪等豐富活動。更多活動資訊請上「享讀福爾摩沙」書市資訊網站(https://readtaiwan.moc.gov.tw)。