影／壯男患巴金森手抖不停好苦 這1招擺脫手抖人生

邱姓男子有糖尿病史，54歲時發現手抖，經就醫確診為罹患巴金森病，6年來服藥緩解症狀，但近年手抖嚴重、僵硬，連喝水都變得困難，不想出門，也難以入眠，生活難自理，經醫師呂明桂建議，今年7月接受經顱磁振導航聚焦超音波手術。邱男說，術後至今左手抖動不見了，變得好睡，可以下田，獲得重生。

中國醫藥大學附設醫院神經部巴金森暨動作障礙科主任呂明桂說，巴金森氏症僅次於失智症，為國內第二常見的神經退化疾病，主要症狀包括動作遲緩、肢體顫抖、僵硬、步行及平衡障礙等，許多病人同時也有便秘、失眠等問題。

呂明桂指出，許多巴金森病友初期藥物控制或許有效，但為數不少的病友無法忍受藥物帶來的副作用。衛福部去年核准經顱磁振導航聚焦超音波手術治療可使用於巴金森病人，無異是一大福音。