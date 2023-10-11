金牪餐廳奪台北國際牛肉麵節銀牌 店家推第二碗5折優惠
旅天下聯合國際旅行社投資餐飲事業金牪餐廳，曾以「酒藏牛肉麵」奪下去年台北市牛肉麵國際大賞鮮食組清燉類銅牌獎，今年推出新作「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，長達30公分的20oz戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，再度勇奪鮮食組清燉類銀牌，金牪餐廳表示，為慶賀獲獎連莊，即日起推出戰斧牛排家常麵優惠第二碗5折，即日起至10月24日止。
金牪餐廳表示，該店的超人氣IG打卡美食「戰斧牛排家常麵」，選用金門自產的布拉安格斯母牛品種，以高粱酒糟混和牧草飼養，與進口牛不同於精壯不帶多餘油脂，品嘗時帶有淡淡酒糟發酵香氣，肉質媲美和牛霜降牛。金牪特選牛肋椎第6至第8節肋骨部位，帶骨長達30公分20oz超巨型戰斧牛排，搭配蔬果慢火燉煮4小時，不加任何人工調味料，肉嫩筋軟湯頭鮮甜回甘。
比較特別的是，戰斧牛排再經過炙燒，逼出油脂淋入湯頭，使其更具獨特香氣，最後，加入一小杯金門58度高粱酒，增添湯頭層次感，再搭配Q彈帶勁手打家常麵，視覺和美味兼具，讓老饕一吃就上癮。金牪餐廳表示，一頭牛只能做6客「戰斧牛排家常麵」，每日限量6碗，建議消費者提前1個月預訂。
除此之外，為了讓消費者可以將去年戰將「酒藏牛肉麵」帶回家新鮮品嘗，金牪以專業技術將「酒藏牛肉麵」製成調理包，保留鮮嫩美味及營養，加熱不用10分鐘，讓饕客們可以在家零失誤也能吃到季軍牛肉麵。而其採用金門在地酒糟母牛，因母牛肉質細膩，脂肪熔點低，入口即化。
為歡慶金牪獲得銀牌肯定，該店特別推出優惠，即日起至10月24日，凡購買戰斧牛排家常麵，第二碗5折，每人每次限購一組，每日限量3組；另外再加碼，凡生肖屬牛的民眾，期間內於店內消費，再送小菜一份。金牪表示，創店以來積極運用在地食材開發新品，並特聘牛肉專家洪師傅為餐飲技術顧問，除了牛肉麵，還有加入金門高粱酒及濃郁黑糖製作而成的金牪高粱特調系列飲品，希望能成為民眾到金門旅遊時的必吃美食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言