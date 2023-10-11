金牪餐廳奪台北國際牛肉麵節銀牌 店家推第二碗5折優惠

旅天下聯合國際旅行社投資餐飲事業金牪餐廳，曾以「酒藏牛肉麵」奪下去年台北市牛肉麵國際大賞鮮食組清燉類銅牌獎，今年推出新作「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，長達30公分的20oz戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，再度勇奪鮮食組清燉類銀牌，金牪餐廳表示，為慶賀獲獎連莊，即日起推出戰斧牛排家常麵優惠第二碗5折，即日起至10月24日止。

金牪餐廳表示，該店的超人氣IG打卡美食「戰斧牛排家常麵」，選用金門自產的布拉安格斯母牛品種，以高粱酒糟混和牧草飼養，與進口牛不同於精壯不帶多餘油脂，品嘗時帶有淡淡酒糟發酵香氣，肉質媲美和牛霜降牛。金牪特選牛肋椎第6至第8節肋骨部位，帶骨長達30公分20oz超巨型戰斧牛排，搭配蔬果慢火燉煮4小時，不加任何人工調味料，肉嫩筋軟湯頭鮮甜回甘。

比較特別的是，戰斧牛排再經過炙燒，逼出油脂淋入湯頭，使其更具獨特香氣，最後，加入一小杯金門58度高粱酒，增添湯頭層次感，再搭配Q彈帶勁手打家常麵，視覺和美味兼具，讓老饕一吃就上癮。金牪餐廳表示，一頭牛只能做6客「戰斧牛排家常麵」，每日限量6碗，建議消費者提前1個月預訂。

除此之外，為了讓消費者可以將去年戰將「酒藏牛肉麵」帶回家新鮮品嘗，金牪以專業技術將「酒藏牛肉麵」製成調理包，保留鮮嫩美味及營養，加熱不用10分鐘，讓饕客們可以在家零失誤也能吃到季軍牛肉麵。而其採用金門在地酒糟母牛，因母牛肉質細膩，脂肪熔點低，入口即化。