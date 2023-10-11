快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金牪餐廳奪台北國際牛肉麵節銀牌 店家推第二碗5折優惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金牪餐廳今年以「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，再度勇奪鮮食組清燉類銀牌，店家開心推出優惠。圖／金牪餐廳提供
金牪餐廳今年以「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，再度勇奪鮮食組清燉類銀牌，店家開心推出優惠。圖／金牪餐廳提供

旅天下聯合國際旅行社投資餐飲事業金牪餐廳，曾以「酒藏牛肉麵」奪下去年台北市牛肉麵國際大賞鮮食組清燉類銅牌獎，今年推出新作「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，長達30公分的20oz戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，再度勇奪鮮食組清燉類銀牌，金牪餐廳表示，為慶賀獲獎連莊，即日起推出戰斧牛排家常麵優惠第二碗5折，即日起至10月24日止。

金牪餐廳表示，該店的超人氣IG打卡美食「戰斧牛排家常麵」，選用金門自產的布拉安格斯母牛品種，以高粱酒糟混和牧草飼養，與進口牛不同於精壯不帶多餘油脂，品嘗時帶有淡淡酒糟發酵香氣，肉質媲美和牛霜降牛。金牪特選牛肋椎第6至第8節肋骨部位，帶骨長達30公分20oz超巨型戰斧牛排，搭配蔬果慢火燉煮4小時，不加任何人工調味料，肉嫩筋軟湯頭鮮甜回甘。

比較特別的是，戰斧牛排再經過炙燒，逼出油脂淋入湯頭，使其更具獨特香氣，最後，加入一小杯金門58度高粱酒，增添湯頭層次感，再搭配Q彈帶勁手打家常麵，視覺和美味兼具，讓老饕一吃就上癮。金牪餐廳表示，一頭牛只能做6客「戰斧牛排家常麵」，每日限量6碗，建議消費者提前1個月預訂。

除此之外，為了讓消費者可以將去年戰將「酒藏牛肉麵」帶回家新鮮品嘗，金牪以專業技術將「酒藏牛肉麵」製成調理包，保留鮮嫩美味及營養，加熱不用10分鐘，讓饕客們可以在家零失誤也能吃到季軍牛肉麵。而其採用金門在地酒糟母牛，因母牛肉質細膩，脂肪熔點低，入口即化。

為歡慶金牪獲得銀牌肯定，該店特別推出優惠，即日起至10月24日，凡購買戰斧牛排家常麵，第二碗5折，每人每次限購一組，每日限量3組；另外再加碼，凡生肖屬牛的民眾，期間內於店內消費，再送小菜一份。金牪表示，創店以來積極運用在地食材開發新品，並特聘牛肉專家洪師傅為餐飲技術顧問，除了牛肉麵，還有加入金門高粱酒及濃郁黑糖製作而成的金牪高粱特調系列飲品，希望能成為民眾到金門旅遊時的必吃美食。

金牪餐廳今年以「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，肉質媲美和牛霜降牛。圖／金牪餐廳提供
金牪餐廳今年以「戰斧牛排家常麵」參加台北國際牛肉麵節，肉質媲美和牛霜降牛。圖／金牪餐廳提供

牛排 金門 餐廳

延伸閱讀

金門小三通今人潮擠爆 單日往返20航班創復航後新高

吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

影／雙十連假金門小三通人潮擠爆 民眾清晨4點摸黑補位

「小犬」發飆！金門自用小船深夜遭吹翻 船主損失慘重

相關新聞

搭便車的概念…遇見「蝸附乘」粉可愛 網群笑：想買這種安全帽

下雨天常常可在路邊看到非洲大蝸牛。日前有一名網友發文表示，在路上遇見奇景，看見有位騎士的安全帽上面有隻活生生的非洲蝸牛，引發網友熱議「只是想遛蝸牛」。

「兩餐」炸雞醬檢出禁用防腐劑 食藥署邊境攔截600公斤

食藥署今公布最新一周邊境食品不合格清單，泰國山竹本周因檢出農藥殘留量超標，已是半年內攔截的第9批，總重1544公斤；另，...

中颱布拉萬增為強颱！ 氣象署揭「最新路徑」對台影響曝光

中颱布拉萬上午已增為強烈颱風，中央氣象署指出，布拉萬未來朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。

新冠疫情又升溫！XBB疫苗全民今開打 五個Q&A一次看

近期呼吸道疾病感染多，疾管署長莊人祥日前示警新冠疫情近期從低點逐漸升溫，預計在12月中下旬達到高點。疾管署陸續在9月26...

日人來台抽中五千旅遊禮金 嘆這兩處不支援「根本花不掉」

今年疫情解除，全球觀光再度活絡起來的同時，臺灣國內旅遊卻因為價格上升，品質卻並沒有相應提升等原因，引起過一些爭議，還似乎影響到外國旅客來台的意願。為了促進觀光，臺灣交通部觀光署推出「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動，藉由消費金抽獎，打算吸引更多外國旅客。

常見新建案陽台「黑色金屬條」設計 有何功用？網友給答案

現在有許多新建案的陽台追求時尚漂亮，設計規劃也較多樣化。日前有一名網友發文表示，常見許多新建案喜歡在陽台上裝置黑色的金屬條，好奇它是不是有什麼特殊功用？引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。