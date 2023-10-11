觀光署明開會討論旅宿業聘移工 業界樂觀其成

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工問題至今未解，連帶導致業者供應量能不足、房價上漲等。外傳行政院擬開放旅宿業聘僱外籍移工，希望11月上路。據了解，交通部觀光署明天將找來中華民國旅館商業同業公會全國聯合會開會討論執行細節；業界則多表示樂觀其成，但申請成本、開放條件等盼有完整配套，也會觀察移工能力是否適用。

疫後原以為觀光業能盡快賺回疫情期間虧損，但旅宿業缺工問題嚴重，連假旺季甚至無法開出最大房間量，也進而導致房價拉高攤平成本，業界先前多次喊話開放外籍移工未果，近日傳出行政院有意在11月前開放，讓業者趕上跨年、春節商機。

觀光署表示，關於旅宿業開放移工準備工作，事涉各方意見與準備，正依據勞動部要求研擬「旅宿業開放外籍移工評估報告」，並就技術層面提供專業意見，尚需共同硏商。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡則透露，觀光署明天將邀集中華民國旅館商業同業公會全國聯合會開會，全案其實還沒定案，有很多需要協商細節，包括業者的申請成本、移工逃跑問題、就業最低年限、開放條件等，相關細節討論完成才能預估可補足多少人力，也可能提出優先限定房務工作等。

張琄菡指出，現在花蓮縣旅宿業約有7千多名員工，長期缺工1200到1400人，約佔15%，且有6成集中在房務，隨著新飯店陸續增加，還會增3、4百名缺口，過去一直爭取開放移工主要是限定房務工作。她也說，先前勞動部認為提高薪資、就業環境就能有所幫助，但業者欠缺的是穩定勞動力，至少移工不會「今天上了，明天不想上」。

福容飯店集團表示，雖然政府尚未開放移工聘用，目前福容全連鎖已聘用19名外籍員工及25名外籍實習生，且持續規劃增加人數。在訓練方面，除了工作技能之外，也會針對中文語言溝通及文化差異部分訓練，初期會以基層的工作為主，包括房務打掃、公區清潔、廚務洗滌等，若表現良好，同正職員工有升遷、調薪或調整部門職務的機會。

台北凱達飯店則說，有多的人力能運用當然樂觀其成，主要應該會用於清潔房務工作，但仍要看移工的品質及能力是否合適，另外，像是菲律賓籍等移工外語能力較好，也可能用於櫃台接待等。凱達飯店近期多為外國旅客，普遍會續住2晚以上，對房務人力需求較為彈性，另也有引進自助check in機器、外包合作清潔廠商等，人力上還能負荷。