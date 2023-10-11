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在前央行總裁老宅吃法料「CEO1950」秋季新菜登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
主廚張億興。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
主廚張億興。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。

今年獲《臺灣米其林指南2023》列為入選餐廳的「CEO1950 總裁藝文空間」，以「淬煉」為主題，推出全新秋季菜單。主廚張億興（Jackie Chang）反思土地與人的連結，透過菜品闡述對大自然的無上敬意。秋季新菜單即日起供應，午餐套餐價格為新台幣1380元起 +10%，晚餐、週末套餐為新台幣2580元起+10%。

張億興深入思考時間、土地、與食物的關係，攜手團隊走訪苗栗各處鄉鎮，實地與生產第一線的店家交流，認識作物的長成、 食材的加工及製法的演變。他發現風吹、日曬、鹽巴、砂糖、醬油等元素，不僅延長賞味期限，更賦予食材截然不同的全新風味。他自此獲得靈感，將膽肝、菜脯、烏魚子、柿餅等元素入菜，為本季菜單帶入醇厚層次。

「文旦、蟹」以自製鹹塔皮上放文旦果肉和蒸熟的秋蟹肉絲，最後淋上巴西里美乃滋並灑上巴西里碎裝飾，為秋季料理展開序曲。

「醬油、雞肝」將雞肝包進雞肉做成的慕斯，乾煎後淋上醬油燒過，插上竹籤。底層鋪上以松露、奶油、杏仁粉攪拌混合而成的可可土，上面放上拌過磨菇高湯烤過上色的杏鮑、菇薄片和百里香增添香味，鹹甜的滋味刺激味蕾。

「菜脯、蛤蠣」是張億興將記憶中風味清甜又醇厚的「菜脯蛤蠣雞湯」，以創新的手法重現。將油封的白蘿蔔放上純蛤蜊做的XO醬、櫻桃蘿蔔絲和山蘿蔔葉，底部先淋好芝麻葉油增加香氣，最後淋上以蛤蠣湯提味的菜脯雞湯。

「蔥、季節鮮魚」將「蔥烤鯽魚」這道家常菜以西式料理的手法呈現。使用肉身較厚的季節鮮魚去烘烤，切面朝上，旁邊放上烤芽蔥、烤蔥、蔥泥、蔥油與醬汁， 最後撒上宮保辣椒粉提味。

呼應本季「時間淬煉」主題，侍酒師張世佑（Eric Chang）創作出4款無酒精調飲。「1950」是向夏季菜單的經典調飲「CEO」致敬，在帶有鹹味的 桔醬中加入1950年代發行的沙士，與開胃小點的鹹甜交織有異曲同工之妙。「白露」使用茉莉花的幽靜縷香提起甘蔗青茶的純粹爽甜，再加入柚子汁的酸味延展甘蔗的餘韻。

「黑金」以黑豆烏龍茶冷泡帶有鹹味的破布子，搭配細緻輕爽的青森蘋果汁與主菜相得益彰；「相思」靈感源自中秋月餅，蜜甜紅豆與冰奶泡、日本綠茶粉、海鹽的組合，跟甜點的繽紛滋味相襯相映。

座落在新生北路的「CEO1950 總裁藝文空間」，原為第一任央行總裁徐柏園先生的官邸，經歷過日治時期神社、美國大兵駐留、國民政府來台等時代更迭。呼應菜單傳達的「時間淬煉」主題，團隊特別邀請裝置花藝大師Ku Flower古文旻在二樓的藝文空間揮灑創作。本季佈展「萩簇」在植栽間置入人形，探討大自然、時間與人為的交織影響。

文旦、蟹。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
文旦、蟹。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
蔥、季節鮮魚。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
蔥、季節鮮魚。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
菜脯、蛤蠣。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
菜脯、蛤蠣。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
本季佈展「萩簇」探討大自然、時間與人為的交織影響。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
本季佈展「萩簇」探討大自然、時間與人為的交織影響。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
醬油、雞肝。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
醬油、雞肝。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
座落在新生北路的「CEO1950 總裁藝文空間」，原為第一任央行總裁徐柏園先生的官邸。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。
座落在新生北路的「CEO1950 總裁藝文空間」，原為第一任央行總裁徐柏園先生的官邸。圖／CEO1950 總裁藝文空間提供。

蛤蠣

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