桃竹竹苗TPASS上路首周破8萬人次使用 「這方案」最暢銷

桃竹竹苗通勤定期票TPASS10月2日上路，迄今上路超過1周。竹市府今天指出，據電子票證公司數據統計顯示，上路首周超過萬人設定定期票，又正逢雙十國慶4天連假，使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，又以每月只要288元的「竹竹方案」最暢銷，有4成民眾購買。

市府交通處長倪茂榮說，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，經電子票證公司統計，4種定期票方案以「竹竹」288元方案最多人設定，占40%，第2名為「桃竹竹」799元方案，占30%。

經電子票證公司進一步統計使用TPASS搭乘的大眾運輸工具，以台鐵為最多人使用，占59%，第2名為公車、客運，占28%，市府期望持續增加使用人數，能減輕市區交通負擔，造福更多市民朋友。桃竹竹苗TPASS目標3年要達到3萬張設定通勤使用。

此外，交通處也向客運業者及服務據點了解，TPASS上路一周整體運作良好，且因提早開放設定定期票，約5成民眾在上路前即完成設定，有效分散人潮。台鐵新竹站也在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，並同步增加人員協助引導，確保車站順利運作。

市長高虹安表示，桃竹竹苗通勤定期票有4種方案，其中竹竹288元定期票最划算，且設定人數最多，每天往返竹竹搭乘火車、公車的上班族或學生，使用情形踴躍。也歡迎桃園、苗栗鄰近縣市的民眾使用TPASS搭乘火車來到新竹火車站，再轉乘公車至新竹漁港，造訪波光市集、魚鱗天梯及17公里海岸線等景點遊玩。