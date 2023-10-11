桃竹竹苗TPASS上路首周破8萬人次使用 「這方案」最暢銷
桃竹竹苗通勤定期票TPASS10月2日上路，迄今上路超過1周。竹市府今天指出，據電子票證公司數據統計顯示，上路首周超過萬人設定定期票，又正逢雙十國慶4天連假，使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，又以每月只要288元的「竹竹方案」最暢銷，有4成民眾購買。
市府交通處長倪茂榮說，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，經電子票證公司統計，4種定期票方案以「竹竹」288元方案最多人設定，占40%，第2名為「桃竹竹」799元方案，占30%。
經電子票證公司進一步統計使用TPASS搭乘的大眾運輸工具，以台鐵為最多人使用，占59%，第2名為公車、客運，占28%，市府期望持續增加使用人數，能減輕市區交通負擔，造福更多市民朋友。桃竹竹苗TPASS目標3年要達到3萬張設定通勤使用。
此外，交通處也向客運業者及服務據點了解，TPASS上路一周整體運作良好，且因提早開放設定定期票，約5成民眾在上路前即完成設定，有效分散人潮。台鐵新竹站也在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，並同步增加人員協助引導，確保車站順利運作。
市長高虹安表示，桃竹竹苗通勤定期票有4種方案，其中竹竹288元定期票最划算，且設定人數最多，每天往返竹竹搭乘火車、公車的上班族或學生，使用情形踴躍。也歡迎桃園、苗栗鄰近縣市的民眾使用TPASS搭乘火車來到新竹火車站，再轉乘公車至新竹漁港，造訪波光市集、魚鱗天梯及17公里海岸線等景點遊玩。
桃竹竹苗通勤定期票共4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。交通處提醒民眾，首次使用TPASS務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。詳情可上新竹市交通處網站https://dep-traffic.hccg.gov.tw/ch/index.jsp。
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