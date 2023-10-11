遭片面砍薪淪吃土！全台外送員破14萬人盼立專法保障

叫外送已是不少民眾的日常消費模式，全台外送員也已經從四年前的4萬人，暴增至現在14.5萬人，但這群外送員大軍至今卻未獲完整的勞動權益保障。日前UberEats片面變更薪酬計算方式，雖隨後宣布「暫緩實施」，仍未平息眾怒。來自全台各地的外送員今集結於立院前高喊「外送員要勞權、立專法要保障」，要求儘速立專法。

全國外送員產業工會理事長陳昱安說，2019年台灣外送員約4萬餘人，當時外送一單70元，仍是合理報酬，但2020年起，兩大外送平台Foodpanda、UberEats每年數度片面減少外送薪酬，到現在已是一單最低不足40元，二單疊單不到64元，比起4年前外送一單薪酬還要低。

擔任外送員近3年的詹先生說，這3年變更薪酬計算方式多次，他三年前跑一單可收穫60、70元基本價，現在一單只剩40元，上個月平台又再變更，現在變成兩單40元，平台難道把外送員當乞丐嗎？

國民黨立委洪孟楷、民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委賴香伶今皆到場聲援。范雲說，法院已有判決指外送員與平台是僱傭關係，但平台仍以承攬為名義規避從屬性，軟土深掘，以各種手段實質控制外送員，德國、西班牙、義大利都針對外送員這類型的中間類型勞工訂相關法令，呼籲作為中央主管機關的勞動部不要再拖拖拉拉，應法制化保障外送員勞動權益，不能光靠平台業者自律。

王婉諭說，勞動部以訂指導原則的方式保障外送員，但指導原則沒有強制力，平台一再巧立名目剝削外送員，勞動部卻一再迴避，呼籲勞動部訂專，處理外送員與平台的勞動關係、報酬計算、內部申訴機制等。賴香伶也說，四個黨都認為要立專法，但勞動部的版本至今卻沒出來，勞動部長許銘春任內，勞保沒改革、最低工資法尚未立法完成、外送員專法也出不來，怎麼對得起職責？盼勞動部、行政院在一個月內提出草案版本。