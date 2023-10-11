治療心雜音5歲女童致謝「你是我偶像」 醫：女兒會吃醋

5歲的小安近兩年爸媽發現她一直有心雜音，跑步遊玩的時候很快就會喘，直到最近一次因發燒感染，送到奇美醫院兒科就醫，聽診後才發現小安心雜音非常明顯，經心臟超音波檢查後，發現她有一條2.8毫米的「開放性動脈導管併左心室輕度擴大」，接受心導管手術，小安恢復狀況穩定，終於可以盡情跑跳。小安一家三口今出席院方例行性記者會，小安還特別向主治醫師陳俊宇說謝謝，更說「你是我的偶像」。

奇美醫院兒科主治醫師陳俊宇指出，「開放性動脈導管」是先天心臟疾病其中一種，發生機率約千分之一，占先天性心臟病的5%至10%。陳俊宇還說，在臨床上，大多延遲關閉動脈導管不會影響新生兒，會因逐漸成長而收縮，不過當動脈導管無法關閉時，大量血液會輸從主動脈流到肺動脈，除了會影響呼吸外，更會有左心室擴大，餵食困難、生育發展遲緩，最甚者會導致心臟衰竭、肺出血等。

小安媽媽表示，小安出生不久後就為她安排相關心臟檢查，一切正常。約2歲多時，逐漸發現她喝奶會溢奶，食量也較小，且喝完奶會喘。3歲半時，因發高燒住院檢查後才發現小安有心雜音。直至今年8月一家三口到澎湖旅遊後，小安高燒遲遲不退，到奇美醫院檢查後，才發現她有一條2.8毫米的「開放性動脈導管併左心室輕度擴大」。

陳俊宇說，臨床治療會先以藥物治療或定期追蹤監測心臟狀況，如效果不彰可考慮心導管介入關閉器手術或開胸式手術治療。不過開胸式手術需打開胸腔，對於肺及神經等有較大的破壞性，恐有氣管肺發育不良、神經受損等缺點。

小安一家人最後選擇接受使用心導管技術，將開放性動脈導管封堵。手術過程順利。小安手術後當天就能下床走路，住院後第三天就出院，目前追蹤恢復良好。