貨運司機罹咽癌舌癌 菸檳榔照舊...最終氣切不能言

新竹一名60歲李姓男子是一位貨運司機，4年前診斷下咽癌，去年再度發現舌癌，持續接受抗癌治療，今年3月，李男吃東西吞不下去且會痛，經追蹤檢查，發現腫瘤突然惡化。他的妻子表示，先生覺得有治療就好了，菸跟檳榔都還是照吃，現在控制不住了，才戒菸、戒檳榔，但後悔也來不及了。如今，化療也控制不住病程變化，現短短幾個月腫瘤已經壓迫到氣管，需要氣切，已無法言語，讓李男懊惱「「走闖一輩子，栽在這裡（指菸檳習慣)。」

新竹台大分院腫瘤醫學部主任李日翔表示，發生口腔癌後，治療期間持續抽菸嚼食檳榔的習慣，都會影響治療成效，而定期口腔黏膜檢查可降低21%晚期口腔癌的發生風險，及26%口腔癌的死亡風險，早期檢查、早期治療尤為重要，更呼籲凡是有嚼食檳榔與吸菸行為的民眾，需及早戒除菸、檳等有害物質。

台灣每年逾8千人罹患口腔癌，患者中9成為男性，其中逾8成有吸菸，7成有嚼食檳榔，超過5成的患者有吸菸且嚼食檳榔的習慣。

李日翔提醒，癌症初期並無明顯症狀，所以容易忽略，等到身體發生警訊時可能為時已晚，只有透過早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升存活率，所以為了守護自己的健康，可以藉由醫師目視及觸診口腔黏膜的3分鐘檢查，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，同時有嚼食檳榔的民眾，要善用國民健康署提供的戒檳服務，就近到醫療院所或衛生局所洽詢。

新竹台大分院癌症篩檢中心每年皆會開辦「戒檳衛教」服務，透過專業的戒檳個案管理師衛教指導戒檳技巧，並定期追蹤戒檳成效，讓檳榔輕鬆戒除。為了便利戒檳民眾，癌症篩檢中心更推出隨時報名，就能隨時上課的課程，方便民眾到院接受戒檳衛教，諮詢電話：03-5326151分機523356。

※ 提醒您：吸菸有礙健康