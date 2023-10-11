秋季兒童「4大常見病毒」來勢洶洶 為恭醫院兒童門診量大增

時序入秋，秋季常見兒童4大病毒來勢洶洶，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院近來兒童門診量大幅增加，院方提醒家長，目前正流行的病毒有流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、腺病毒等，如果孩子有發燒、喘咳等症狀要警覺，千萬別輕忽。

為恭小兒科醫師徐宇辰指出，兒童除了發燒要特別向醫師說明，還有活力、食慾2大重點也要觀察，小朋友發燒時可能因高溫而出現不適、懶累的狀態，顯得沒活動力，但退燒後活力應該恢復，如果未恢復，必須到醫院進一步檢查；食慾跟平常食量比，盡量不要低於一半，避免脫水，有些食慾差的原因是因喉嚨發炎導致吃東西疼痛，這時可多補充液體食物，避免吃太硬太辣，也要觀察8小時內有無小便、哭的時候有沒有眼淚，這都是兒童是否有其他併發症的觀察重點。

他指出，近期兒科門診、急診、住院人數爆滿，流行的病毒有流感、呼吸道融合病毒、腸病毒、腺病毒等；流感與一般感冒不同處在於，流感來得又急又快，主要症狀為高燒、全身酸痛、疲倦、久咳；感冒以呼吸道為主，不一定會發燒；呼吸道融合病毒主要感染5歲以下孩童，特色是痰多咳久，孩子氣管細易被痰堵住，因此要特別注意，嚴重時可能會喘、呼吸咻咻聲、胸部起伏大、活動力下降，如有上述情形必須及時帶到醫院治療。

腸病毒透過腸胃道、呼吸道或病人皮膚膿瘍液體感染，酒精乾洗手無法消滅腸病毒，所以一定要使用肥皂或洗手乳採濕洗手方式，才能消滅腸病毒。感染腸病毒也可能出現手足口病、皰疹性咽峽炎，可觀察孩童口腔、手掌、腳掌是否有水泡、潰瘍，此外也可能合併發燒，若發現小朋友出現嗜睡、手腳無力、心跳加快或呼吸急促、持續嘔吐或肌躍型抽搐等重症前兆，請立即送醫；腺病毒種類超過40種，症狀包括高燒不止、喉嚨痛、眼睛紅、扁桃腺紅腫、化膿，也可能有嘔吐、腹痛現象，甚至出現連續發燒一周以上，通常會因喉嚨痛而食慾變差，因此要多補充水分。