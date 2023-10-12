全台唯一！台北遠東香格里拉榮獲Condé Nast Traveler讀者之選「2023年最佳酒店」

遠東集團董事長徐旭東(第一排左九)，親自祝賀台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)與飯店團隊獲獎。 圖／台北遠東香格里拉提供

獲獎無數的台北遠東香格里拉，再度榮獲國際知名康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023年度讀者之選「最佳酒店」的肯定，亦是台灣唯一上榜的酒店！康泰納仕旅遊者雜誌是全球極具權威的旅遊雜誌，曾多次獲得「美國國家雜誌獎」，已連續舉辦36屆的年度讀者之選，於日前公佈2023讀者之選得獎名單，是根據全球超過52萬名讀者所提交的旅行和入住體驗，以及最難忘的旅遊勝地調查問券，是國際旅遊業歷史悠久且具影響力的評選。為了讓喜愛香格里拉的旅客深度體驗台北，台北遠東香格里拉推出「城市奢旅 三晚超值享受」住房專案，每晚6,800+15.5%元起，盡享國際級的旅宿服務。

全球知名康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023讀者之選得獎名單，台北遠東香格里拉是台灣唯一獲獎的最佳飯店。 圖／台北遠東香格里拉提供

台灣唯一上榜 台北遠東香格里拉榮登年度最佳酒店

康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》日前所公佈的年度讀者之選，由全球讀者選出全世界最佳的酒店、渡假村、旅遊目的地、水療、租車、航空等旅行相關的世界之最獎項，台北遠東香格里拉不僅以97.31高分榮登「最佳酒店」的殊榮，亦是全台灣唯一上榜的酒店。該獎項是康泰納仕旅遊者雜誌將亞洲分為六區，包含中國、港澳、日本、新加坡、東南亞以及亞洲其他地區，由讀者們票選出最佳酒店。台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）對此深感榮幸並表示，「台北遠東香格里拉榮獲國際旅遊權威康泰納仕旅遊者雜誌的肯定，而且是全台唯一獲獎的最佳酒店，我們備感榮耀，也感謝來自世界各地讀者們的喜愛與鼓勵，能夠獲得國際獎項的殊榮，對飯店全體員工別具意義，藉此，我也要感謝團隊每個人努力不懈地提供香格里拉經典優質的服務與體驗，這項榮譽是屬於團隊每一個人的！」

台北遠東香格里拉推出「城市奢旅 三晚超值享受」住房專案，即日起至12月30日，入住三晚以上指定房型享8折優惠。 圖／台北遠東香格里拉提供

「城市奢旅 三晚超值享受」住房專案 享8折優惠

為了讓旅客慢遊台北、盡情體驗屢獲殊榮的香格里拉精緻服務，台北遠東香格里拉即日起至12月30日推出連續入住三晚享8折優惠，可選擇超豪華客房、尊榮家庭房或雅仕套房，並可享大廳茶軒或李白居迎賓飲品、台灣水果、免費使用健身俱樂部、頂樓景觀恆溫泳池以及免費停車等禮遇，盡享五星奢華假期。平均每晚只要6,800+15.5%元起，住房專案詳細或預訂，請洽訂房專線 (02)2376-3266或瀏覽飯店官網「城市奢旅 三晚超值享受」住房專案：https://lihi2.com/YcLsA

「馬可波羅酒廊」擁有城市高樓美景 是台北知名高空景觀酒吧。 圖／台北遠東香格里拉提供