日人來台抽中五千旅遊禮金 嘆這兩處不支援「根本花不掉」

今年疫情解除，全球觀光再度活絡起來的同時，台灣國內旅遊卻因為價格上升，品質卻並沒有相應提升等原因，引起過一些爭議，還似乎影響到外國旅客來台的意願。為了促進觀光，台灣交通部觀光署推出「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動，藉由消費金抽獎，打算吸引更多外國旅客。

根據日本媒體「ASCII.jp」報導，儘管近來機票漲價，增加出國旅遊的成本，但是地理上離日本相當近的台灣，要找廉航或便宜航班相對容易，而且食物合日本口味，旅遊交通上也算是便利，因此仍是相當推薦的出國旅遊處。

曾在遊歷世界60多國、待過100個都市以上的旅遊作家中山智表示，自己日前在來台灣旅遊時，就很幸運地抽中了「Taiwan the Lucky Land」提供的5000元點數。凡是來台3至90天，並且沒有跟團的自由行旅客，都能參加這個抽獎活動。抽到的點數金額，則可以利用悠遊卡、一卡通或是icash儲值。

中山指出，台灣有很多店家都能使用這些儲值卡支付金額。像是人氣超高的「鼎泰豐」小籠包，問到的分店幾乎都能使用悠遊卡。不過，因為有每次最多支付1500台幣的限制，有時用餐人數比較多容易超過，而身為外國人，又很難和店員進行有效溝通，因此最終還是有用到信用卡。

另外，除了大眾交通、便利商店跟知名連鎖店以外，其他像是觀光客愛去的夜市或小吃名店等等，都不支援這種票卡的電子支付，也是使用上比較麻煩的點。中山坦承，自己最後並沒有把5000元台幣花完，但因為今年都還在有效期限內，所以打算再來一次臺灣旅遊，把儲值金額妥善用光。