搭便車的概念…遇見「蝸附乘」粉可愛 網群笑：想買這種安全帽

下雨天常常可在路邊看到非洲大蝸牛。日前有一名網友發文表示，在路上遇見奇景，看見有位騎士的安全帽上面有隻活生生的非洲蝸牛，引發網友熱議「只是想遛蝸牛」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「雨天早起遛小蝸，還是其實只是造型」，從照片中可見，在新北市汐止區的橫科路上，看見一位騎士的安全帽上頭，有一隻活生生的鍋牛，讓原PO感到驚奇。

照片曝光後，立刻吸引了逾2.6萬人按讚，網友紛紛留言「這隻蝸牛正經歷這輩子，移動最快的速度」、「小蝸是活的」、「蝸牛搭上雲霄飛車了」、「極速世界」、「攜帶式電話蟲」、「自帶移動式蝸輪」、「『蝸』輪增壓不是開玩笑的」。

也有網友開玩笑說道「搭便車」、「哼！這隻蝸牛以為自己是『蝸附乘』」、「山區自帶食物無違和」、「哈，為什麼有點可愛」、「想買這種安全帽」。

有過同樣經驗的網友表示「我們住的地方，下雨時好多蝸牛，摩托車上也會有，上次看到有人開車出門，後面載了7隻蝸牛（停紅綠燈時數一數）」、「下雨天高雄很多小蝸，被告系ㄟ小蝸」。