糖尿病就醫突破256萬人 每3名患者就有1名青壯年

現在台灣每3名糖尿病患者，就有一人為60歲以下青壯年族群。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，糖尿病年輕化，患者須保持謹慎態度長期與該病共存，並時時注意共病風險。而近期台灣加入糖尿病資料庫計畫，盼未來照護能與他國交換經驗，找出最適合台灣糖尿病患者的照護方式。

去年全台糖尿病就醫人數突破256萬大關，相較於4年前罹病人數成長114%，甚至每3名患者中，就有1人未滿60歲。黃建寧表示，糖尿病患者年齡下降，患者未來甚至可能終其一生須與糖尿病共存。而糖尿病併發症多發生率又高，常導致患者在心血管、腎、眼睛及肢體末梢出現壞死或病變，但若平時注意血糖及共病控制，即可與糖尿病和平共處。

不過黃建寧也表示，糖尿病患者併發症尤其多，光是10年內發生心臟冠狀動脈疾病比一般人多2倍，發生腦中風機率更是比一般人高出3倍，甚至每3名糖尿病患者就有1人同時罹有腎臟疾病。

雖糖尿病患者須謹慎評估心血管疾病及腎臟病風險，但又因每名糖尿病患者病況不一，出現併發症的多寡、順序、嚴重程度、風險等皆不同，無法依同一標準適用於所有病患。對此黃建寧說，如何為糖尿病患者制定「個別化控制」，是近幾年台灣與國際醫療努力的目標。

只是，評估共病風險時，以往多採用全球臨床試驗資料為分析依據，但中間卻忽略須因應不同地區或種族進行調整的部分，造成糖尿病患者照護難以因地制宜。黃建寧表示，為促進經驗交流及跨領域合作，國際上不少專家組成CaReMe Alliance，其中包含iCaReMe Resgistry計畫並與國際糖尿病聯盟（IDF）合作，打造全球資料庫，讓參與國間可以彼此交流相關照護經驗，打造符合各國特色的照護模式。

黃建寧指出，現階段iCaReMe Resgistry計畫有28國、超過490名醫護人員及超過3.2萬名患者參與。而中華民國糖尿病學會則於9月底，與CaReMe Global Alliance完成MOU簽約儀式加入計畫。台灣將展開12家醫療機構收案登陸，並持續追蹤至2025年底，讓本土資料順利加入國際資料庫。