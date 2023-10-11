5330萬顆進口蛋待報廢 農業部：維持糧食安全基本代價

今年農業部專案進口雞蛋，到7月底為止進口1.4億顆進口雞蛋，但截至目前為止有多達5330萬顆待報廢銷毀，引起進口前數量規劃不精準的質疑，也有一說，是因為沒有估算到民間進口雞蛋數量達6000萬顆所致；農業部今天表示，不必然是因為貿易商自行進口雞蛋，而是維持糧食安全的基本代價，希望能維持基本水位，盡量避免雞蛋報廢。

立法院經濟委員會今天邀請農業部進行業務報告，同時，邀請農業部部長率中央畜產會董事長、審計部首長、經濟部部長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告並備質詢。

農業部代理部長陳駿季表示，這一次的專項進口是為了能夠供應3月間雞蛋缺口，造成整個黑市價格上升，過往雞蛋大部分都是國內生產的，這次農業部本身透過相關管道開放12國雞蛋進口過程中，貿易商其實也應該是可以自由進口的，最近的統計，貿易商本身自行進口大概有6000多萬顆，這6000多萬個事實上也會進到加工洗選設施去相關市場。

陳駿季表示，農業部本身這一批本要報廢的雞蛋，基本上不完全是因為貿易商進口，所以專案進口的雞蛋不能出去銷售，因為政府的庫存最主要是調節國內的需求，當國內的雞蛋供應量夠的時候，不會釋出，因為釋出就會影響到國內的雞蛋，農業部的職責就是保護國內的雞蛋產業。

這次進口雞蛋大量報廢的最大原因為何？陳駿季說，雞蛋安全庫存其實是維護糧食安全的基本代價，國內生產的雞蛋會因為氣候關係、禽流感關係而有不確定性，為了讓消費者能夠有充足的民生雞蛋可用，建立安全庫存是必要的；也就是說，是維持糧食安全的基本功能，相關的庫存雞蛋裡面，如果說國內的雞蛋生產量足夠，就不會釋出，如果雞蛋過期，就必須報廢，這是最後不得已的手段，會盡量把轉成加工液蛋，它的儲存期可以到一到兩年，要根據不同的條件，希望未來雞蛋庫存會維持一個基本水位，盡量避免這種到期雞蛋報廢。

至於進口豬肉改標銷售問題，陳駿季說，我國有相關衛生安全規範，符合規範的產品都可以進口；豬肉進口以後市場部分，政府有不同分工，農業部門針對國內養豬產業，至於說豬肉進口的後續加工也有一定的規範；如果說做成實施轉型的產品(如加工成貢丸)，會根據相關規範來規定。