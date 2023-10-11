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避打高端流感疫苗？台中現「高端勇士」醫師曝原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市施勝桓小兒科診所門口揭示公費流感疫苗廠牌，成人「高端／國光」、幼兒「賽諾菲」。圖／施勝桓提供
台中市施勝桓小兒科診所門口揭示公費流感疫苗廠牌，成人「高端／國光」、幼兒「賽諾菲」。圖／施勝桓提供

中央採購公費流感疫苗賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌，部分民眾對高端有疑慮，避打高端。台中診所醫師施勝桓說，較特殊的是，診所選擇高端、國光人數不相上下，為何會選高端？有的是新冠疫苗打高端，覺得沒什麼副作用，繼續當高端勇士，也有的聽完醫師解說後選擇高端。

台中市長盧秀燕本月3日宣布公費流感疫苗需公開揭示廠牌，6日在市議會答覆市議員江和樹詢問家長擔心學童打到高端疫苗時表示，台中校園不會有高端，若家長偏好高端，也尊重可選擇自行到診所施打。

診所醫師施勝桓發現，診所因獲配疫苗有高端、國光，因此近日揭示成人可打的疫苗有高端、國光二個品牌可選，令人訝異的是，接種流感疫苗的成人，選擇高端、國光人數不相上下，以昨天為例，高端有8人接種、國光有7人接種。

施勝桓指出，細問之下發現，選擇高端的民眾，有的是新冠疫苗打高端，覺得沒有什麼副作用，因此流感也繼續打高端，也有的是經醫師解說下，得知高端流感疫苗是從韓國買進來的原液填充分裝，疫苗有經過WHO認定、也做過三期試驗，因此接受。

衛生局說明，台中市獲配流感疫苗，國光及賽諾菲約占八成，高端約占一成，台中有32萬多名學生需接種，考量疫苗獲配量，校園集中接種以國光及賽諾菲為主；學生因故未能配合在校接種，可持學校發給的補種通知單到合約院所接種。合約院所名單請至台中市政府衛生局網站的流感防治專區查詢。

流感疫苗 高端疫苗 醫師

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