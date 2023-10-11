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中颱布拉萬今恐增為強颱 天氣風險曝對台灣影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明仍受東北季風影響，大台北及東部有局部短暫雨機會。本報資料照片
今明仍受東北季風影響，大台北及東部有局部短暫雨機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，在東方遠洋活動的布拉萬颱風今天有機會增強為強烈颱風，將逐漸往北轉東北方向移動，預計不會接近東亞陸地，對台灣天氣無影響，在布拉萬以後暫時沒有新的熱帶擾動發展趨勢。

歐宗學指出，今明持續受東北季風影響，但環境水氣漸少，大台北及東部有局部短暫雨機會，但降雨範圍、雨勢持續會減少許多，迎風面地形上及山區附近降雨機率比較高。西半部多雲到晴，中南部山區午後還是有短暫陣雨機會。

氣溫方面與前幾天差異不大，各地低溫普遍在23-25度，北部郊區會來到20度左右。白天高溫北部、東北部大約25-27度，花東約28-29度，中南部30-32度、日夜氣溫變化明顯。

歐宗學指出，明天依然受東北季風影響，各地維持相似天氣及氣溫型態。周五到周六水氣更少一點，連迎風面地區降雨有機會停下來，各地普遍多雲到晴，氣溫要留意因為雲量減少，風速也會稍減弱，夜間輻射冷卻更明顯，局部地區日夜溫差有機會達10度或以上。

歐宗學指出，下周日到下周一仍受東北季風影響，可能有水氣移入，為北部、東半部帶來降雨增多，中南部天氣變化不大。下周二以後又恢復偏乾穩定天氣，下周三以後東北季風有減弱趨勢，水氣依然偏少，東部局部雲量稍多零星降雨，西半部普遍晴到多雲。

東北季風 布拉萬颱風

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