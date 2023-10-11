蘭嶼、屏東復課 災損估4.6億

小犬颱風重創台東蘭嶼及屏東恆春半島，蘭嶼歷經連續5天災後復原搶修，開元港、水電、通訊等設施及校園環境陸續恢復，災損初估約3億元，5所學校今起恢復上課；屏東縣停課的11所學校13校區今也復課，屏縣教育處初估，受創35校修復經費約1.6億元，將報災後復建計畫再施作。

小犬颱風逾17級強陣風破台氣象史紀錄，也是世界氣象觀測史上第3名，強風橫掃蘭嶼斷水斷電，設施受損嚴重，全島直至前晚11時許才恢復供電，台東縣長饒慶玲直言，蘭嶼在5天恢復運作，感謝中央地方合作共創奇蹟。

台東縣府表示，颱風災損初估約3億元，蘭嶼房舍受損戶先發每戶5000元慰問金，蘭嶼高中及4所國小校園逐漸復原，今起可順利復課。

另外，恆春半島多所學校也不堪強風肆虐，校樹傾倒、房舍屋頂、門窗損壞，其中滿州國中、滿州國小等11所國中小自本月6日起停課，經國慶連假搶修，今起恢復上課。

屏縣教育處統計，風災重創牡丹國中等35校，修復經費約需1.6億元，僅滿州國中活動中心屋頂遭掀翻，重建經費約需1.3億元，教育部已先核定1500萬元搶修搶險經費，另大型工程將由技師評估後報災後復建計畫施作。