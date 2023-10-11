第33屆醫療奉獻獎個人獎／台灣CPR教育先驅周志中「陪安妮的時間 比陪老婆長」

記者黃仲裕／攝影 被喻為台灣「心肺復甦術」（CPR）教育先驅，彰化基督教醫院副院長周志中曾任台灣急診醫學會理事長，40多年來，深入偏遠地區、廟宇、學校，致力推廣CPR急救技術，培訓眾多種子教官，迄今累積近50萬名學員，因而得救的人更是無數。

周志中也是全國第一位急診專科及專責醫師，在他推動之下，衛福部於1991年核准彰基成立急診醫學科，為全台首創，各大醫院跟進效法，此後急診傷病患均由急診專科醫師處置救治，獲得最妥善的照護。

周志中就讀中國醫藥大學醫學系，畢業後1978年至彰化基督教醫院實習。在來自美國的恩師陳瑞堂醫師鼓勵下，他投入急救醫學領域，1983年遠赴美國聖地牙哥凱撒醫院（San Diego Kaiser permanente hospital）和美國加州大學（UCLA）研習急診醫學，取得美國心臟醫學會（AHA）所頒發的心肺復甦術（CPR）講師、高級外傷救命術（ATLS）等認證資格，被喻為我國急救教育的先驅。

愈多人會救命方法 救愈多生命

返台後周志中積極推廣急救教育。他認為，愈多人學會救命方法，就會挽救愈多人的寶貴生命。人手一技，學會心肺復甦術，如同滅火器在身，在緊急之際，救人一命，功德無量。

三、四十年前，「到院死亡」個案（Dead on Arrival, DOA）被送至急診時，能被救回的機率可說是微乎其微。當時擔任彰基急診醫師的周志中常聽到家屬們肝腸寸斷的哭泣聲，內心相當不捨，總覺得自己應該可以做些什麼，提高病人或傷者的存活率。

周志中深刻記得，年輕時搶救一名因意外而受重傷的男性個案，儘管急診團隊做了最大努力，男子仍宣告不治。事後得知，意外發生時，個案兒子就在旁邊，但不會心肺復甦術等急救措施，只能眼睜睜看著父親生命一點一點地流逝，相當自責。

這件慘事令周志中省思：如果每個人都能擁有基礎急救技術，就可在關鍵時刻發揮作用，如此一來，便能減少許多家庭悲劇。這讓他決心著手推動急救教育，將執醫救人的觸角向外擴展，不再侷限於醫院。

創立CPR訓練中心 勤跑基層教學

周志中於1986年創立CPR急救訓練中心，除了培訓種子教官，並首開風氣深入校園，以求從小扎根。多年來，周志中致力於推廣心肺復甦術教育、急救醫療，還與基層醫護人員至各地社區、寺廟、職場、消防局，提供衛教，實地按壓著「安妮」（心肺復甦術訓練時使用的人體模型）胸膛、吹氣，示範教學。

在推廣急救教育上，周志中將重點放在消防分隊成員，因為他們身處救人的最前線，如果能夠擁有最正確的急救技術，勢必提升戰力。自1991年起，他著手規畫彰化縣區域緊急醫療網並積極推廣「緊急救護技術員」（EMT）救護訓練，每年至彰化縣31個分隊舉辦研討活動，實地操演，一年60場，20多年從未間斷。至各地授課教學、宣導急救概念時，他均抱著安妮，因此，常被虧「陪安妮的時間，比陪老婆還要長」。

身為急診醫學先驅，周志中在醫學研究、臨床急救，以及急救教育等領域累積了充沛能量，2015年，當時的彰化縣長魏明谷邀他擔任副縣長，當務之急正是降低彰化縣內交通事故死亡人數。他上任後組成專案團隊，並親自上場宣導，讓民眾正視交通事故所帶來的人身威脅。

回顧初衷 「讓病人傷者活下去」

回顧執醫的初衷，周志中說是「讓病人傷者能夠活下去，家庭保持圓滿」，而最大回饋及動力是病人及家屬感謝的眼神。

30幾年前，有個晚上周志中收治了一位因車禍腿部受傷的原住民。在完成手術後，飢腸轆轆的周志中拿著一瓶牛奶跟一塊麵包當晚餐，一邊與傷者的妻子解釋治療狀況，這時，旁邊卻有個兩、三歲小男孩緊盯著他手上的牛奶。周志中發現了，直接蹲下身，將晚餐遞給小男孩。

那原住民夫妻感激的眼神，以及小朋友吃麵包時的滿足表情，深深烙印在周志中的記憶深處，每當遇到挫折時，腦中總會閃過這一幕場景，有如心靈掛上點滴瓶，頓時全身充滿能量，又能奮起迎接挑戰。

周志中還難忘另一個病例。一位心肌梗塞到院前死亡的中年男性，經多次CPR和電擊，持續急救30分鐘仍無心跳，理應放棄，但耳裡聽見家屬悲戚的哭聲，其間夾雜著幼兒稚嫩聲音喊著「爸爸加油！」周志中心想「再多搶救幾分鐘吧」，豈料真的出現奇蹟，病人突然恢復心跳，瞬間急診室響起掌聲。