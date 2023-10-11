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八卦山現登革熱群聚 景區2波噴藥

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣登革熱疫情升高，彰化市八卦山天空步道附近，出現全縣第9、第10例本土登革熱個案，屬於同一家族，而且無外縣市旅遊史，研判為彰化縣首例本土登革熱群聚事件。彰化縣環保局從今起實施兩波噴藥，呼籲周邊場域暫停活動，加強清除積水容器。

彰化縣衛生局表示，彰化前8個本土登革熱病例，都是有外縣市旅遊史，但10月7日通報的第9、第10例個案，屬於同住北彰的家庭，經清查除八卦山活動史外，近期無流行地區旅遊史，屬於彰化縣首例本土登革熱群聚事件。

衛生局表示，獲報後立刻疫調及清除孳生源，協調進行化學防治噴藥，首波噴藥今明兩天，第2波為16、17日；針對八卦山大佛風景區主要景點天空步道，以及八卦山棒球場、成功營區、彰化藝術高中、彰化生活美學館、台語文創意園區等，噴藥期間該場域暫停活動。

登革熱 衛生局

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