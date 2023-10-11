泡油、沾醬⋯園藝治療師公開香草食譜

在家弄點花花草草，卻苦於是「黑手指」，種什麼死什麼？或種植後，不知如何另作他用？園藝治療師楊慧慎表示，香草植物生命力強、容易種植，採摘後可入菜、沖泡、製作成浸泡油或沾醬。並在種植、DIY、食用香草植物的過程中，可以學會克服挫折、重新挑戰，以及透過感官體驗，為生活帶來放鬆和療癒感。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會規畫「實(食)用園藝系列」5堂課，第一堂課「食在香草好味道 （種香草、玩香草、吃香草）由園藝治療師楊慧慎上課，教大家認識、種植迷迭香、左手香、芳香萬壽菊、薄荷、甜菊等5款香草植物，並製成浸泡油和沾醬，現場氣氛熱絡。

楊慧慎說，若植物不幸枯萎，可使用扦插法，將植物中段枝條扦插在濕潤介質上，放入透明瓶中，瓶口最好小一點或蓋上罩子，以利水氣循環，每天換一半的水，避免發霉或孳生蚊蟲，一旦發現芽點長出根毛，就需轉為土培。

帶有淡淡清香的香草植物，除了製作成精油外，也適合入菜，像新鮮迷迭香洗淨陰乾後，選擇葉多的部分，放入乾淨無水的瓶中，倒進橄欖油，要蓋過迷迭香，防止植物內水分導致發霉，接著放入冰箱保存，5到7天後再取出迷迭香浸泡油，即可拌沙拉、煎肉排，或泡澡、按摩。

左手香可以製成沾醬，先將左手香洗淨後，與適量的初榨橄欖油、水煮蛋、鹽、柳橙汁放進果汁機攪打，便可做出吐司沾醬，具有消腫、消炎之效，但因蛋白質含量高，建議隔天食用完畢。

香草植物也常泡水飲用，楊慧慎提醒，必須使用冰水，以免破壞酵素、精油揮發，且每晚洗淨植物、倒入白開水，就能重複飲用長達一周。

自認是黑手指的65歲吳女士說，學會扦插法很有幫助，希望種活迷迭香後，能製成浸泡油用來按摩，減緩胃脹氣；74歲黃大哥則表示，他有種植左手香、迷迭香當作芳香劑，現在學會如何再利用香草植物，期待之後能派上用場。