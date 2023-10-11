健康你我他／醫師關心與叮嚀 精神病就像慢病

19歲就讀大學時，我突然變得極度亢奮、躁動到晚上無法入睡，後來出現妄想、幻視等幻覺，就這樣我被送進了台北榮總精神科病房，接受陳映雪醫師的治療。

剛住院時，我沒有病識感，不配合治療，但陳醫師總是耐心的問診及說明病情，明確告訴我需要住院治療。在陳醫師每天愛心與耐心的問診下，我有了病識感，知道自己得了精神分裂症（現更名為思覺失調症）後，開始配合治療。感謝她讓我了解到我的病情，且尊重我。

出院後的定期回診、拿藥與按時服藥，才是長期與病魔共處的開始。每次回診，陳醫師總是和藹的關心我的近況，叮嚀要按時服藥，不可中斷。

從我生病住院、出院，定期回診接受門診治療，聽從醫囑按時吃藥，至今30多年。這段期間，我完成了大學學業，歷經考試壓力、就業，種種的挫折沒有打倒我，我持續定期回診與按時吃藥，因此沒有再復發住院。精神病對我來說，就像高血壓、糖尿病等慢性病，經過治療，適當控制與按時服藥，治癒的效果非常好。

我要向陳映雪醫師說聲謝謝，謝謝您治療我們這些青少年時期生病的精神病患。我是何其不幸的生病了，也何其有幸的接受您的治療，我沒有因為精神病蒙上陰影，我因為遇到了很好的陳醫師並且配合治療，讓我的人生依然光彩。