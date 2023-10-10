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高鐵截至晚間疏運23.3萬人次 各站人潮「綠燈」皆順暢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵台中站今疏運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影
高鐵台中站今疏運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影

今天為國慶連假收假日，為避免高鐵台中站出現自由座旅客排隊久候情形，高鐵公司今天中午起成立前進指揮中心。鐵道局表示，截至晚間9點高鐵全線已疏運23.3萬人次，佔預估全日運量79.3%，今預估運量為29.4萬，較中秋假期收假日33.8萬少，主因本此次疏運假期天數4天，旅次較為分散，將持續督促相關自由座人潮管控措施。

鐵道局表示，為避免中秋收假日台中站出現自由座旅客久候情形重演，已要求台灣高鐵公司加強事前準備與現場應變作為，於國慶連續假期前於企網上公告熱銷車次、揭露車站人潮管制資訊，並規劃加強人潮管制與各站自由座分配人數等措施。

鐵道局指出，高鐵公司今天中午12點於高鐵台中車站成立前進指揮中心，除高鐵公司相關主管外，並請鐵道局、臺鐵局、台中捷運及鐵路警察皆派員進駐。今天傍晚由交通部政務次長胡湘麟率交通部監理司、鐵道局及台鐵局相關主管視察指揮中心。

鐵道局表示，高鐵公司今除於左營、台南、嘉義及台中站導引北上自由座旅客分流搭乘適當車次外，並準確預估自由座需求，據以分時分車次進行自由座容量動態管控，使各車站均不需要啟動人潮管制措施，截至晚間9點高鐵已疏運23.3萬人次，佔預估全日運量79.3%；另台鐵配合疏運，加開3列次經由台中至臺北直達列車。

鐵道局指出，今天預估運量為29.4萬，較10月1日中秋假期收假日33.8萬為少，且因此次疏運假期天數4天，較中秋假期3天為長，旅次分散且因高鐵公司措施奏效，使疏運順利，將持續督促高鐵公司進行相關自由座人潮管控措施，維護旅運品質。

高鐵 自由座 鐵道

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