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國慶收假運輸順利！高鐵自由座一路綠燈 台中站嘸「貪食蛇」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
高鐵台中站旅客如常，有員警形容「旅客甚至比周六日還少」。記者黃寅／攝影
高鐵台中站旅客如常，有員警形容「旅客甚至比周六日還少」。記者黃寅／攝影

國慶連假收假，加上國慶煙火在台中，為順利輸運大批旅客，避免重演中秋時旅客排到站外的窘態，高鐵今特地在台中站成立前進指揮所，所幸一整天運輸皆順利，即便是煙火後搭乘高鐵的高峰亦未出現上不了高鐵情形。

總經理鄭光遠今親自坐鎮指揮所，他不到中午就抵達，數度帶著工作人員巡視，並站在自由座等候區開臨時會議。

他下午在回答記者詢問是否可算過關時，他即態度輕鬆地比著無人的自由座等候區說，沒有動用人潮管制，且兩度舉起大拇指說：「現在是OK的」對妥善運輸頗有信心。

高鐵台中站中秋連假時因旅客爆滿排至站外，引起不少民怨。交通部因此指示高鐵、台鐵都積極加開班車，並啟動應變措施。

高鐵為此研擬出自由座燈號管制，旅客可以從網站得知最新的自由座搭乘情形。而今天一整天到晚上9時許，燈號都呈現正常的綠燈，台中站特別挪移座位區設置的自由座等候區並未出現排隊人潮，所有自由座旅客都可以上車。

台中站工作人員私下分析，今天能輸運順利，和國慶連假與中秋節性質不同，較無積極返鄉人潮，另則是已開了加班車，運量足夠，以及和旅客已自行避開尖峰期有關。

整體而言，高鐵台中站今一整天的運輸情形良好，還有執勤警員形容「旅客甚至比周六日還少」，另據高鐵統計，除了自由座，國慶疏運期間6至11日的有約87萬8千人次完成訂票。

高鐵台中站旅客如常，有員警形容「旅客甚至比周六日還少」。記者黃寅／攝影
高鐵台中站旅客如常，有員警形容「旅客甚至比周六日還少」。記者黃寅／攝影

高鐵 自由座

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