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輔大醫院喜迎混血國慶寶寶 外籍媽：台日友好

中央社／ 台北10日電

各大醫院今天雙十國慶喜迎國慶寶寶，其中，輔大醫院更迎來1名台日混血男嬰。26歲日籍媽媽開心地說，台日友誼一直很好，又剛好有翡翠騎士來台參加國慶表演，感覺很棒。

民國112年國慶主題為「民主台灣，堅韌永續」，上午在總統府前正式登場，有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部帶來精彩演出，秀台日友好。

輔大醫院稍早發布簡訊表示，上午7時30分迎來1名台日混血寶寶。26歲日籍媽媽凌晨6時許開始陣痛，順利在1個多小時後就生下1名2945公克健康男寶寶。

30歲台籍爸爸告訴院方，看到寶寶瞬間覺得很感動；媽媽說，台日友誼一直都很好，寶貝剛好在國慶出生，又有翡翠騎士來台灣演出，相信台日友誼會更深固，感覺很棒。

台大醫院表示，截至今天中午，共有9名國慶寶寶誕生，包括男生4名、女生5名，其中1男1女是雙胞胎。

台北長庚醫院表示，今天共有2名國慶寶寶出生，都是男生，皆為自然產。

國泰醫院包括總院、汐止國泰、新竹國泰等院區在內，截至下午4時許共有5名國慶寶寶誕生，其中男生2名、女生3名，都是自然產，還有3名待產中。

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