收假日下午國道車潮不如預期 國5高乘載管制提前撤離

邊洗澡邊小便的確暢快又省時，但原來隨時會出事！有美國權威婦科醫生指出，如果長期於淋浴洗澡時小便排尿，大腦可能會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，導致「失禁」，「每當洗手、洗碗，你的膀胱就會『流口水（salivating）』，因為想要小便」。醫生又提醒，咖啡、酒精等4類食品飲品都會刺激膀胱，又講述健康女性正常每天小便次數，讓女性留意。

2023-10-10 14:53