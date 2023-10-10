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收假日下午國道車潮不如預期 國5高乘載管制提前撤離

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下午2點48分國1北向174公里發生2小客車追撞事故用內側車道，導致後方回堵1公里。圖／高公局提供
今天下午2點48分國1北向174公里發生2小客車追撞事故用內側車道，導致後方回堵1公里。圖／高公局提供

今天為國慶連續假期收假日，高速公路局表示，下午國道壅塞路段為國5北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車正常，截至下午5點，國道交通量為64百萬車公里，預估全日交通量為108百萬車公里。國5截至下午3點30分，各入口匝道均無回堵且車速逐步提升，北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於下午4點結束。

高公局表示，今天下午2點48分國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用內側車道，導致後方回堵1公里；2點54分國1北向87公里發生5小客追撞事故佔用內側車道，導致後方回堵4公里；4點27分國1北向五股出口發生3小客追撞事故佔用匝道內線，導致後方回堵1公里，影響整體車流順暢。

高公局提醒，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，建議多利用公共運輸前往，若須開車經過國1台中大雅路段，建議可改道國3、台61替代；規劃經國道前往觀看焰火之用路人，建議利用國1台中交流道，或台中系統交流道轉國4接台74轉接駁車前往。

國道 國慶焰火

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