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國慶連假輸運返北過關？高鐵總經理比大拇指說「OK！」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
總經理鄭光遠下午回答記者詢問是否可算過關時，態度輕鬆地說，今天沒有動用人潮管制，還兩度舉起大拇指說：「現在是OK的」。記者黃寅／攝影
總經理鄭光遠下午回答記者詢問是否可算過關時，態度輕鬆地說，今天沒有動用人潮管制，還兩度舉起大拇指說：「現在是OK的」。記者黃寅／攝影

今天是國慶連假收假日，加上國慶煙火在台中，高鐵為順利輸運旅客，在台中站成立前進指揮所，親自坐鎮的總經理鄭光遠下午回答記者詢問是否可算過關時，態度輕鬆地說，今天沒有動用人潮管制，還兩度舉起大拇指說：「現在是OK的」。

高鐵台中站中秋連假時排隊人潮排至站外，引起不少民怨，交通部因此指示高鐵、台鐵都積極加開班車，並啟動應變措施。

高鐵台中站的自由站燈號管制今至下午5時都呈現正常的綠燈，台中站特別設置的自由座等候區沒有出現排隊人潮，所有自由座旅客都可以上車。

鄭光遠下午4時許在上月台的電梯旁和工作人員站著開會，遇到記者詢問是否可以過關時，用手比了比自由座等候區，表示一切順利，今天沒有動用人潮管制，並說到目前是OK的。

台中站人員私下分析，今天輸運順利和國慶連假與中秋節性質不同，較無積極返鄉人潮，另則是已開了加班車運量足夠，以及和旅客自行避開尖峰期有關。

而高鐵統計，除了自由座，國慶疏運期間6至11日的有約87萬8千人次完成訂票。

高鐵台中站今輸運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影
高鐵台中站今輸運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影
高鐵台中站今輸運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影
高鐵台中站今輸運旅客順利，截至傍晚未出現人潮。記者黃寅／攝影
台中站特別設置的自由座等候區沒有出現排隊人潮，只見高鐵總經理鄭光遠站著和工作人員開會。記者黃寅／攝影
台中站特別設置的自由座等候區沒有出現排隊人潮，只見高鐵總經理鄭光遠站著和工作人員開會。記者黃寅／攝影

高鐵 國慶 自由座

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