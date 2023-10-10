東北風影響北部濕涼 民眾把握沒下雨空檔出遊

東北季風及對流雲系發展旺盛，今天迎風面的北部及東半部降雨機率較高，尤其大台北山區、宜蘭及花蓮會有局部大雨或豪雨發生機率。周末另一波東北季風增強，氣溫略降，台中以北低溫約21度，中南部地區24度左右，不少民眾下午趁著還沒下雨的空檔到戶外走走。

國慶連假收假日，今天桃園以北及東部地區有降雨機率，中南部地區則為多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，各地早晚低溫約23至25度，白天高溫在26到28度之間，中南部高溫達28至30度。

周三至下周一持續受東北風影響，迎風面北部及東半部會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部、宜蘭在23至26度，中南部地區高溫仍達30至32度，但日夜溫差較大。周末因另一波東北季風增強，北部低溫將下探至21度左右，其他地方約在24、25度。