入秋轉涼！明上班日兩地留意短暫雨 中南部周末溫差大

今天各地天氣轉涼，中央氣象署表示，明天上班日水氣減少，未來一周都是東北季風天氣，北部、東半部有局部短暫雨，其他各地都是多雲到晴，午後山區及南部近山區的平地要留意雷陣雨；溫度方面，未來一周平均低溫約23至25度，周末另一波東北季風增強，北部低溫恐降至21度，中南部地區則日夜溫差大。

氣象署預報員葉致均表示，未來一周為東北季風天氣，明天各地水氣變少，北部、東半部有局部短暫雨，但雨勢已較過去幾天趨緩許多，中南部地區為多雲到晴，午後山區及南部近山區的平地要留意短暫雷陣雨，部分山區可能有局部大雨。下周一、周二水氣更少，各地為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、東半部有零星雨勢，山區有午後短暫雨。

溫度方面，葉致均指出，未來一周平均低溫為23至25度，周六晚間至周日另一波東北季風增強，低溫會再下降1、2度，周日、周一各地低溫約21至23度，北部、東半部高溫約25至29度，中南部高溫約31、32度，日夜溫差大。他也說，現在已進入秋季，天氣逐漸受北方系統影響轉涼。

另外，他表示，周五基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪，提醒民眾留意。