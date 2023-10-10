快訊

怎麼躲過以色列監控？哈瑪斯用這「老派」方式策劃突襲

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺藥危機？以巴衝突衝擊製藥業 食藥署：共7張以色列製造有效藥證

中央社／ 台北10日電
以巴衝突再起，衝擊製藥等產業，引發關注缺藥危機。情境示意圖。圖／Ingimage
以巴衝突再起，衝擊製藥等產業，引發關注缺藥危機。情境示意圖。圖／Ingimage

以巴衝突再起，衝擊製藥等產業，引發關注缺藥危機。食藥署今天說，目前核准在以色列製造藥物許可證共9張，其中7張有效，為皮膚局部治療、巴金森氏症等學名藥，均有替代用藥。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯10月7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。以色列隨後展開反擊，8日對哈瑪斯宣戰。

以巴衝突再起，不但衝擊在以色列有營運的科技業，連帶石油、黃金甚至製藥廠都受影響。衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳今天下午接受媒體電訪表示，經盤點，國內核准在以色列製造的藥物許可證共9張，均為學名藥，實際有效僅7張。

陳惠芳說明，這7張藥證主要為皮膚感染的局部治療藥品，如真菌感染的癬症、濕疹等，另外還有原發性巴金森氏症、復發型多發性硬化症等用藥，台灣都有三同藥品（同成分、同含量/劑量、同劑型），同時也有其他替代用藥，戰爭應暫時不影響台灣用藥。

以色列 巴金森氏症 哈瑪斯

延伸閱讀

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

哈瑪斯策劃突襲是怎麼躲過以色列監控？用「老派」方式

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

相關新聞

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

曾獲香港電影金像獎最佳男配角獎的港星孟海，昨因「食道癌」去世，享壽65歲。食道癌權威、台大胸腔外科主任醫師李章銘表示，食...

這樣小便要小心！醫生警告「1習慣」隨時失禁 咖啡等4飲品要少喝

邊洗澡邊小便的確暢快又省時，但原來隨時會出事！有美國權威婦科醫生指出，如果長期於淋浴洗澡時小便排尿，大腦可能會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，導致「失禁」，「每當洗手、洗碗，你的膀胱就會『流口水（

東北季風+對流雲系旺盛 12縣市大雨特報恐下到晚上

受東北季風影響及對流雲系發展旺盛，氣象署針對基隆、台北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

國慶焰火在台中 氣象署一張圖告訴你天氣和最佳觀賞地點

今年國慶焰火在台中，晚間8時在台中中央公園舉行，焰火結合無人機展演、光雕水舞，並搭配全台首創爵士配樂，將施放3萬發焰火彈...

缺藥危機？以巴衝突衝擊製藥業 食藥署：共7張以色列製造有效藥證

以巴衝突再起，衝擊製藥等產業，引發關注缺藥危機。食藥署今天說，目前核准在以色列製造藥物許可證共9張，其中7張有效，為皮膚...

國慶連假最後一天 台中北上湧車潮採「點放儀控」

今天是國慶連假最後一天，加上國慶焰火在台中施放，台中市國道、市區道路都出現車多狀況，國一北上173至175公里處車多壅塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。