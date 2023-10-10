缺藥危機？以巴衝突衝擊製藥業 食藥署：共7張以色列製造有效藥證

以巴衝突再起，衝擊製藥等產業，引發關注缺藥危機。食藥署今天說，目前核准在以色列製造藥物許可證共9張，其中7張有效，為皮膚局部治療、巴金森氏症等學名藥，均有替代用藥。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯10月7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。以色列隨後展開反擊，8日對哈瑪斯宣戰。

以巴衝突再起，不但衝擊在以色列有營運的科技業，連帶石油、黃金甚至製藥廠都受影響。衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳今天下午接受媒體電訪表示，經盤點，國內核准在以色列製造的藥物許可證共9張，均為學名藥，實際有效僅7張。

陳惠芳說明，這7張藥證主要為皮膚感染的局部治療藥品，如真菌感染的癬症、濕疹等，另外還有原發性巴金森氏症、復發型多發性硬化症等用藥，台灣都有三同藥品（同成分、同含量/劑量、同劑型），同時也有其他替代用藥，戰爭應暫時不影響台灣用藥。