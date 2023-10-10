國慶連假最後一天 台中北上湧車潮採「點放儀控」

今天是國慶連假最後一天，加上國慶焰火在台中施放，台中市國道、市區道路都出現車多狀況，國一北上173至175公里處車多壅塞，時速在40公里以下，國一北上台中至豐原段，也是車多，國一大雅、台中交流道車流大，高公局採「點放式匝道儀控」，管制車流，提醒用路人提前改道。

台中市警局交通大隊表示，今日是國慶連假最後一天，目前國道一號北上175至173K處，車多壅塞，車速40公里以下；國一北上174.4K大雅段內側車道有交通事故，另外國一北上台中178K至豐原168K處，主線車多且持續增加，時速驟降僅約40至50公里。

台中市交大指出，國一大雅、台中交流道北上部分，上匝道的車流量大，周邊平面道路車流也持續增加，仍處可依序通行程度，轄區分局已派遣交整崗警力、義交協助疏導、保持路口淨空。

另外，高公局在台中市所轄四大交流道，包括豐原、大雅、台中、南屯系統交流道（北上匝道）輪流實施「點放式匝道儀控管制」，提醒用路人可提前規畫改道。