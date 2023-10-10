視力隱形殺手！長者易罹青光眼 「四大族群」眼壓正常仍要當心

現代人依賴3C產品，成加深近視原因之一。醫師提醒，除家族史、糖尿病、年長者等，高度近視也是青光眼高危險群，若常自覺眼睛很累、度數疑似不夠等，就算沒有眼壓高也都應注意。

世界衛生組織（WHO）預估2040年青光眼患者將突破1億人，台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師葉師榕近日透過新聞稿指出，青光眼疾病初期，在視野缺損輕微時，病人大都無感，直到大面積的視神經纖維損傷，才會感覺到視覺功能有異，導致不可逆的視覺功能損傷，甚至失明。

高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但葉師榕指出，眼壓並沒有絕對的安全值，且人的眼壓和血壓一樣會有高低起伏，不少患者在被診斷為青光眼時，其眼壓是在正常的範圍內。

葉師榕進一步說明，每個人視神經對眼壓的耐受度不同，加上視神經血流循環不同，有些人眼壓高，視神經依然健康，但有些人即使眼壓低，仍會產生青光眼視神經病變。

青光眼主要危險因子，除了高眼壓與視神經盤不穩定的血流供應外，有家族史、高度近視、糖尿病、年長者都是高危險群，且因青光眼漸進式的視野缺損容易讓人「無感」，大部分患者常誤認「眼睛很累」或「眼鏡度數不夠」，直到視力模糊不清求診，才發現罹患青光眼。

葉師榕提醒，面對青光眼這個隱形的視力殺手，可就醫篩檢，越早發現，越能保留最多健康的視神經纖維，避免失明，最重要的是積極治療、規律用藥；根據統計，台灣約有7成病人會自行停藥，其中大多數病人甚至於治療第一年便自行停藥，這恐導致離失明更近一步。