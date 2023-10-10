台旅客「受困以色列」批旅行社不作為！永信3聲明反擊

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰火持續，引起世界關注。但有受困以色列的台灣旅行團團員指出，旅行社態度消極，不讓旅客提早返台。對此，永信旅行社發布聲明，表示第一時間即成立危機應變小組，並且努力做出最好最佳的判斷，並且提出3點說明回應。

永信旅行社的聲明中指出，在以巴事件後第一時間公司即成立危機應變小組，由總經理及所有管理幹部及領隊組成，所有的處理方式都是基於團體安全為第一考量安排，而非以成本考量，面對持續改變的當地實際狀況，如何做最好最佳的判斷，是我們所努力的。

聲明中提出的第一點，指出針對報導所言，旅行社不作為及提早回台受阻，實是不實想像與指控，在團體行進過程中，我們曾有詢問團員是否行程提早結束回台，客人共同決議如期回台，8日國泰取消航班，有少數團員希望馬上離開以色列，但由於當地8-9日空襲警報及砲聲，此時當地旅遊局及地接皆建議我們先暫留在耶路撒冷聖城是最安全，而勿移動，且邊境開開關關，有很多不確定，同時持續與航空公司溝通航班事宜，所有團員也知道我們處理的過程。

第二點，在當地所有處理流程及經過，都有向台北市旅遊公會及上級單位觀光署通報，並恪守突發事件，緊急應變SOP流程處理。至於第三點，目前後續團體回台事宜持續與航空公司及團員協調溝通中，希望讓團體能安全平安返台

永信旅行社聲明中也表示，近幾年我們處理過埃及的茉莉花革命，土耳其恐怖攻擊..等許多經驗，所有同仁的努力與辛勞看在眼裡，因爲時差問題，負責當線人員幾乎都是不眠不休，若有做不足而讓少數團員誤解的地方當會改進，我們深知團員對所處當地環境的不安，但希望此次事件最終目的是讓團員能順利平安回台，對於不理性或不實的指控散播，本公司會與律師研議後續處理，新聞本有教化及安定社會人心之功能，多些正面及鼓勵，而非令人失望，感謝各界關心與協助。