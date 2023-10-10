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台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

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台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地。 法新社
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地。 法新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地，其中永信旅行社更被旅客控訴不願安排提前返台，對此，永信旅行社發聲明表示，由於當地接連空襲警報及砲聲，旅遊局及地接皆建議先暫留在耶路撒冷聖城是最安全，且邊境開開關關，有很多不確定，將持續溝通航班事宜。

以巴戰火持續，除雄獅旅行社29人旅遊團已平安返台，旅天下也調整行程不會進以色列，巨匠則預計11日晚間搭機返台，但現卻有旅客控訴永信旅行社不願以其他方式安排旅客提前返台。

對此，永信旅行社表示，在以巴事件後第一時間公司即成立危機應變小組，由總經理及所有管理幹部及領隊組成，所有處理方式都是基於團體安全為第一考量安排，而非以成本考量，面對持續改變的當地實際狀況，如何做最好最佳的判斷，是公司所努力的。

永信旅行社聲明指出，不作為及提早回台受阻實是不實想像與指控，在團體行進過程中，曾有詢問團員是否行程提早結束回台，客人共同決議如期回台，8日國泰取消航班，有少數團員希望馬上離開以色列，但由於當地8至9日空襲警報及砲聲，當地旅遊局及地接皆建議先暫留在耶路撒冷聖城是最安全，且邊境開開關關，有很多不確定，同時持續與航空公司溝通航班事宜，所有團員也知道我們處理的過程。

永信旅行社聲明表示，當地所有處理流程及經過都有向台北市旅遊公會及上級單位觀光署通報，並恪守突發事件，緊急應變SOP流程處理；後續團體回台事宜持續與航空公司及團員協調溝通中，希望讓團體能安全平安返台。

永信旅行社也說，該公司近幾年處理過埃及的茉莉花革命、土耳其恐怖攻擊等許多經驗，同仁的努力與辛勞看在眼裡，因為時差問題，負責當線人員幾乎都是不眠不休，若有做不足而讓少數團員誤解的地方當會改進。深知團員對所處當地環境的不安，但希望此次事件最終目的是讓團員能順利平安回台，對於不理性或不實的指控散播，會與律師研議後續處理。

旅行社 以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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