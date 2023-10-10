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國5北向中午起已湧車潮 午後11處重點壅塞路段要注意
今天為國慶日連假收假日，高速公路局表示，截至上午11點，國道全線交通量為25.8百萬車公里，預估今天交通量為108百萬車公里，目前僅國5北向頭城-坪林路段出現壅塞情形，時速約37公里，預判下午重點壅塞路段共有11處。
高公局表示，今天上午國道壅塞路段除國5北向頭城至坪林路段於10點30分起出現車多外，其餘路段行車大致正常。另外，今天上午8點30分國5北向28公里發生故障車占用外側車道；8點34分發生國1北向五甲系統交流道入口發生槽車與大貨車追撞，響整體車流順暢。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
另外，高公局提醒，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，建議多利用公共運輸前往，並預估國1台中都會區路段14-22時為車多壅塞時段，建議當日目的地非台中地區用路人，可改道國3、台61替代；規劃經國道前往觀看焰火之用路人，建議利用國1台中交流道，或台中系統交流道轉國4接台74轉接駁車前往。
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