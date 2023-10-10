搭高鐵見「1景象」女乘客心都涼了 前員工曝：見怪不怪

連假出遊，不少人會搭乘高鐵節省時間，不過近日一名女網友分享，一到座位竟看到「1景象」，直呼：「出遊開心的情緒都涼一半」，引發網友關注。

原PO在Dcard貼出照片，可以看到前一名旅客留下滿桌垃圾，包括吃完的麵包、用過的衛生紙，以及喝剩的咖啡，咖啡幾乎是滿的，仍呈現溫熱狀態，桌上甚至還被濺出來的咖啡噴到，「開心跟家人出遊，看到自己的座位長這樣真的快樂不起來，知道偶爾會有推車車的姐姐來收垃圾，但不是下車就放著等別人來收吧」。

前一名旅客留下滿桌垃圾，讓原PO看傻。圖擷自Dcard

原PO抱怨，靠自己最近的兩個位子，桌子都放下來擺垃圾，也會讓坐靠窗的人不好走出去，「辛苦那些收乘客爛攤子的乘務員們，我有嘗試想清，但真的好髒，不想碰用過的衛生紙、攪拌棒那些」。

網友紛紛表示，「有夠沒水準耶，以後學捷運禁止飲食算了」、「上次搭高鐵也是，前面雜誌架裡被塞一堆垃圾，打掃大姐要收，一拿底下全部都是湯汁，流的到處都是，我的行李袋還放在地上差點沒遭殃」、「我都會特別等清潔員來，然後請他幫忙丟」、「高價快速的台鐵自強號plus，品質早已經不是剛開通的那樣子」、「我搭高鐵上下班，這個很常看到，明明下車還有手拿，但就是寧願把它塞在椅背網袋裡不拿下車」。

也有高鐵前員工現身表示，「以前在高鐵工作，這種事情見怪不怪，最扯的還有一張衛生紙上，有鼻涕還是痰的東西，真的嚇死」。