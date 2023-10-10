快訊

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

8條糯米腸餵死別人家15歲老狗 新莊婦人被法辦 網諷：無知害命

「反抗即是正義」！哈瑪斯襲以色列 西方街頭與中東反湧現挺巴聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭高鐵見「1景象」女乘客心都涼了 前員工曝：見怪不怪

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵示意圖。本報資料照片
台灣高鐵示意圖。本報資料照片

連假出遊，不少人會搭乘高鐵節省時間，不過近日一名女網友分享，一到座位竟看到「1景象」，直呼：「出遊開心的情緒都涼一半」，引發網友關注。

原PO在Dcard貼出照片，可以看到前一名旅客留下滿桌垃圾，包括吃完的麵包、用過的衛生紙，以及喝剩的咖啡，咖啡幾乎是滿的，仍呈現溫熱狀態，桌上甚至還被濺出來的咖啡噴到，「開心跟家人出遊，看到自己的座位長這樣真的快樂不起來，知道偶爾會有推車車的姐姐來收垃圾，但不是下車就放著等別人來收吧」。

前一名旅客留下滿桌垃圾，讓原PO看傻。圖擷自Dcard
前一名旅客留下滿桌垃圾，讓原PO看傻。圖擷自Dcard

原PO抱怨，靠自己最近的兩個位子，桌子都放下來擺垃圾，也會讓坐靠窗的人不好走出去，「辛苦那些收乘客爛攤子的乘務員們，我有嘗試想清，但真的好髒，不想碰用過的衛生紙、攪拌棒那些」。

網友紛紛表示，「有夠沒水準耶，以後學捷運禁止飲食算了」、「上次搭高鐵也是，前面雜誌架裡被塞一堆垃圾，打掃大姐要收，一拿底下全部都是湯汁，流的到處都是，我的行李袋還放在地上差點沒遭殃」、「我都會特別等清潔員來，然後請他幫忙丟」、「高價快速的台鐵自強號plus，品質早已經不是剛開通的那樣子」、「我搭高鐵上下班，這個很常看到，明明下車還有手拿，但就是寧願把它塞在椅背網袋裡不拿下車」。

也有高鐵前員工現身表示，「以前在高鐵工作，這種事情見怪不怪，最扯的還有一張衛生紙上，有鼻涕還是痰的東西，真的嚇死」。

Dcard 台鐵 自強號 高鐵

延伸閱讀

第6次以阿戰爭！哈瑪斯無預警突襲 QA看以色列、巴勒斯坦百年仇恨

買房族省吃儉用存到頭期款 驚見1費用讓人吃不消：得準備4成

他疑惑「竹北房價沒帶動生活機能」？ 網曝2原因：只能吃超商

被主管告狀反讓對方「碰一鼻子灰」 她讚：遇到高EQ同事

相關新聞

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地，其中永信旅行社更被旅...

本周兩波降溫！周六北台再降低溫20度 中南部溫差7度

中央氣象署預報員葉致均今天指出，未來一周東北季風環境為主， 今明微弱東北季風增強影響，北台如台北、宜蘭約23-26度，但...

出遊台東飯店漲3倍一晚近萬元 網喊連假不該出門

國旅飯店住宿比出國貴成為許多小資族的痛，國慶連假台東滿滿人潮，有旅客抱怨，太麻里住一晚索價9100元，房內竟有霉垢及壁虎...

窮到只能出國玩？專家揭國旅高房價背後元凶

「國旅太貴了」，飯店住一晚動輒萬元起跳，被民眾戲稱「台灣人窮到只能出國」，觀光專家拆解背後原因指出，除了成本與供需之外，...

不斷更新／國5北返車流量漸增 恐塞到晚上7時

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，...

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

近日雙北都有話題新商場，當中，新店終於迎來超過3萬坪的大型商場「裕隆城」，終結新店「百貨沙漠」的歷史。正逢國慶連假期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。