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喜迎國慶寶寶 排灣族父親以草木取名、盼他當個森林小勇士

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東獅子鄉38歲高先生喜迎國慶寶寶，為兒子以森林與草木取名，希望他長大後能當個小小勇士。記者張已亷／攝影
屏東獅子鄉38歲高先生喜迎國慶寶寶，為兒子以森林與草木取名，希望他長大後能當個小小勇士。記者張已亷／攝影

今天是雙十國慶屏東獅子鄉35歲柳姓女子於凌晨產下國慶寶寶，喜迎新生兒的高先生表示，妻子預產期原是15日，沒有刻意選在國慶日生子，「是老婆痛得受不了，國慶日出生也是很開心」，凌晨順利生下期盼已久的男生，已經為兒子以森林與草木取名，希望他長大後能當個小小勇士，「準備了好多玩具，家中長輩都等不及要抱孫了。」

38歲的泰武鄉排灣族人高先生現職為軍人，目前養育2名6與7歲的女兒，一直有規畫要生第3胎，「有特地想要生男生，家裡還是要有壯丁」，原本希望孩子們的年齡差距不要太大，因此沒有刻意避孕，「突然就懷孕了」，他為了陪伴妻子生產，提早從中秋連假開始請7天陪產假，趁連假家裡人手充足，有人能幫忙照顧孩子，自己也能照料妻子。

高先生說，妻子7日至屏東基督教醫院催生，當天中午出現明顯陣痛，一直持續到昨晚10點半，「老婆受不了」，請醫生協助施打無痛分娩，今凌晨12點56分順利生下兒子，重3160克，孩子屬兔，將他以草木取名，「讓他在森林裡當個小小勇士」，妻子目前仍須休養3至4天，待返家時部落親友會來抱抱孩子祝福新生，「好多玩具都準備好了，都幫弟弟準備好，姐姐們都捨不得玩。」

高先生與2名女兒今上午10點半準時到醫院4樓嬰兒室探訪，姐姐們瞪大眼睛興奮地看著保溫箱內的弟弟，還自告奮勇說，「可以幫忙換尿布、擦屁股、掃地，願意幫弟弟換。」屏東基督教醫院表示，國慶新生兒人數逐年遞減，今年院方僅迎來1名，今年不少民眾都選擇專門的婦產科醫院生產，因不用遇到其他疾病的患者，且多數附設月子中心方便產婦調養，「以前還會安排剖腹，今年沒有，出生的嬰兒也越來越少。」

高先生與2名女兒今上午10點半準時到醫院4樓嬰兒室探訪，姐姐們瞪大眼睛興奮地看著保溫箱內的弟弟。記者張已亷／攝影
高先生與2名女兒今上午10點半準時到醫院4樓嬰兒室探訪，姐姐們瞪大眼睛興奮地看著保溫箱內的弟弟。記者張已亷／攝影
高先生與2名女兒今上午10點半準時到醫院4樓嬰兒室探訪，姐姐們瞪大眼睛興奮地看著保溫箱內的弟弟。記者張已亷／攝影
高先生與2名女兒今上午10點半準時到醫院4樓嬰兒室探訪，姐姐們瞪大眼睛興奮地看著保溫箱內的弟弟。記者張已亷／攝影

國慶 屏東 排灣族

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