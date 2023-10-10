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國慶寶寶提前到 預產期10月13日母親陣痛住院剖腹產

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院今天早上8點29分誕生今年院內首名國慶寶寶。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院今天早上8點29分誕生今年院內首名國慶寶寶。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院今早8點29分誕生今年院內首位國慶寶寶，女嬰體重2952公克，原本預產期是10月13日，孕婦昨天出現產兆陣痛住院，今天在童綜合醫院婦產部魏添勇醫師接生下，23歲蔡姓產婦剖腹產下，這是她的第一胎。

光田綜合醫院表示，該院今天國慶日共接生2位國慶寶寶，1位在沙鹿院區，1位在大甲院區；2位皆剖腹產，另有1位產婦待產中。

童醫院蔡姓產婦今天滿臉喜悅，雖然產後疼痛仍在，拍照時仍難掩生下寶貝的快樂，她說女兒與國家同天生日，真的是很特別的禮物。

女嬰的父親表示，很高興女兒是國慶寶寶，完全在預料外，連親友聽聞他們第一個孩子是國慶寶寶也都感到驚喜，他未來會想要在國慶日時帶女兒去參加升旗活動，讓每年生日更有意義，也可以跟國家一起慶生。

國慶 孕婦

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