快訊

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

8條糯米腸餵死別人家15歲老狗 新莊婦人被法辦 網諷：無知害命

「反抗即是正義」！哈瑪斯襲以色列 西方街頭與中東反湧現挺巴聲浪

國慶收假日蘇花路廊交通順暢 午後再現北返車潮、全日估上萬車次

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天是國慶連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢。圖／翻攝幸福公路APP
今天是國慶連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢。圖／翻攝幸福公路APP

今天是國慶連假最後一天，花蓮陰雨綿綿，由於許多民眾提前在昨天北返，蘇花路廊上午全線順暢，北上車流每小時交通量維持約500輛，不過公路局依過往連假疏運經驗，預估午後花蓮縣崇德地區仍會湧現一波北返車潮，全日交通量將達1萬1500輛次。

公路局東區養護工程分局指出，昨天連假第3天，蘇花路廊車流已出現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南下全日交通量共6575輛次，花蓮往宜蘭北上則有1萬3835輛次，整體交通量符合預期推估。

今天蘇花路廊北上每小時交通量維持約400至500輛，宜蘭往花蓮南向車流量約為1325輛、花蓮往宜蘭北向約2886輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德南下經台9線旅行時間約73分，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段旅時間同樣約73分。

東工處依過往連假疏運交通趨勢研判，今天中午過後，崇德地區將湧現北返車潮，預估蘇花路廊今天北上車流量約1萬1500輛次，提醒用路人及早做好行程規畫，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

花蓮 連假 蘇花路廊 車潮 國慶

延伸閱讀

防高鐵自由座爆量 連假尖峰限車次搭乘納評估

國慶輸運台中返北 高鐵預估這7小時自由座人潮最多

收假日不只國道塞 今省道11路段也將湧車潮

收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

相關新聞

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地，其中永信旅行社更被旅...

本周兩波降溫！周六北台再降低溫20度 中南部溫差7度

中央氣象署預報員葉致均今天指出，未來一周東北季風環境為主， 今明微弱東北季風增強影響，北台如台北、宜蘭約23-26度，但...

出遊台東飯店漲3倍一晚近萬元 網喊連假不該出門

國旅飯店住宿比出國貴成為許多小資族的痛，國慶連假台東滿滿人潮，有旅客抱怨，太麻里住一晚索價9100元，房內竟有霉垢及壁虎...

窮到只能出國玩？專家揭國旅高房價背後元凶

「國旅太貴了」，飯店住一晚動輒萬元起跳，被民眾戲稱「台灣人窮到只能出國」，觀光專家拆解背後原因指出，除了成本與供需之外，...

不斷更新／國5北向「紫爆」時速不到20公里 恐塞到晚上7時

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，...

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

近日雙北都有話題新商場，當中，新店終於迎來超過3萬坪的大型商場「裕隆城」，終結新店「百貨沙漠」的歷史。正逢國慶連假期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。