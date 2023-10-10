國慶收假日蘇花路廊交通順暢 午後再現北返車潮、全日估上萬車次
今天是國慶連假最後一天，花蓮陰雨綿綿，由於許多民眾提前在昨天北返，蘇花路廊上午全線順暢，北上車流每小時交通量維持約500輛，不過公路局依過往連假疏運經驗，預估午後花蓮縣崇德地區仍會湧現一波北返車潮，全日交通量將達1萬1500輛次。
公路局東區養護工程分局指出，昨天連假第3天，蘇花路廊車流已出現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南下全日交通量共6575輛次，花蓮往宜蘭北上則有1萬3835輛次，整體交通量符合預期推估。
今天蘇花路廊北上每小時交通量維持約400至500輛，宜蘭往花蓮南向車流量約為1325輛、花蓮往宜蘭北向約2886輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德南下經台9線旅行時間約73分，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段旅時間同樣約73分。
東工處依過往連假疏運交通趨勢研判，今天中午過後，崇德地區將湧現北返車潮，預估蘇花路廊今天北上車流量約1萬1500輛次，提醒用路人及早做好行程規畫，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。
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